【サンマルクカフェ】「祇園辻利」とのコラボで抹茶スイーツ＆白桃ドリンクを発売

サンマルクカフェは、祇園辻利との期間限定コラボレーションメニューを含む、「濃密」をテーマにした4商品を4月24日(金)より発売する。ラインアップは『プレミアム濃密抹茶チョコクロ』『濃密抹茶パフェ』『濃密ピーチスムージー』『濃密ピーチティー』の全4種。

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毎年好評の「祇園辻利」とのコラボでは、上質な抹茶を贅沢に使用したスイーツ2種を展開。今年はさらに、白桃を使用したドリンク2種も加え、濃密な味わいにこだわった初夏向けのラインアップを揃える。

〈プレミアム濃密抹茶チョコクロ〉

価格:390円(税込)/プレミアムBOX(5個入)1,750円(税込)

祇園辻利の抹茶を、生地･チョコレート･クリーム･トッピングすべてに使用した一品。抹茶のほろ苦さと甘さのバランスに加え、石臼挽き小麦粉を使用した生地の香ばしさが特徴。

プレミアム濃密抹茶チョコクロ

〈濃密抹茶パフェ〉

価格:850円(税込)

抹茶ゼリーや濃厚な抹茶ソース、抹茶リーフクッキーなどを重ね、スポンジやマスカルポーネにより抹茶ティラミスのような味わいを表現。あずきのコクが抹茶の風味を引き立てる。

〈濃密ピーチスムージー〉

価格:720円(税込)

山梨県産白桃を使用した、濃厚でジューシーなスムージー。果肉感のある白桃果肉ソースをトッピングし、すっきりとした甘さと飲みごたえを両立。

〈濃密ピーチティー〉

価格:650円(税込)

アイスティーと白桃を組み合わせたドリンク。グラス底の白桃果肉ソースをスプーンで楽しみながら味わえる、飲んでも食べても楽しめる一杯。

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〈販売概要〉

販売期間:2026年4月24日(金)〜7月2日(木)

販売店舗:全国のサンマルクカフェ

〈キャンペーン概要(ハッピーチケット)〉

内容:対象商品(プレミアム濃密抹茶チョコクロ、濃密抹茶パフェ)を含む1会計850円以上の購入でチケット1枚配布。2枚でドリンク購入時にチョコクロ1個をプレゼント。

人気のチョコクロがもらえる「ハッピーチケット」キャンペーン

チケット配布期間:2026年4月24日(金)〜6月14日(日)

チケット使用期間:2026年5月11日(月)〜7月2日(木)