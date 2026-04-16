ロンドン五輪・競泳女子200メートル銀メダリストの鈴木聡美さん（35）が2026年4月15日、差し入れについての「注意喚起とお願い」をXで呼びかけた。この投稿がSNS上で大きな注目を集め、「素晴らしい」「さすが」などの声が寄せられている。

「受け取れないのは私も大変心苦しい」

鈴木さんは15日のX投稿で、自分宛ての差し入れが届いたという連絡が会社からあったと明かした上で、「ドーピング等の危機回避のため『食品・飲料』といった口にするものは特に受け取らないと決めております」と説明。

知り合いから貰った物に対しても「細心の注意」を常に払っているとも明かした。鈴木さんは「受け取れないのは私も大変心苦しいですが、何卒ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

差し入れの代わりとして、XやInstagramなどでのSNS投稿に「いいね」を押してもらうことで、「私めちゃくちゃ頑張れます！」とも呼びかけている。

SNSでは、「これもっと広まるといいなと思う」「さすがです」「選手は身体大切ですからね〜」「プロ意識が高すぎて尊敬する」「応援する心が伝わるだけでも活力になると思う」「アスリートを応援する人はぜひ心に」などの声が寄せられている。

鈴木さんは2012年ロンドン五輪の200メートル平泳ぎで銀メダル、100メートル平泳ぎで銅、400メートルメドレーリレーで銅を獲得した（計3個）。2024年パリ五輪でも200メートル平泳ぎで4位に入賞。直近では、3月に行われた競泳の日本選手権で、女子50メートル平泳ぎと100メートル平泳ぎで優勝し、二冠に輝いた。