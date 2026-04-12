千鳥のノブが、昨年の紅白歌合戦に出場した人気女性アイドルの歯に「歯クソついとんな」と衝撃の言葉を投げかける一幕があった。

【映像】「歯クソついとんな」人気女性アイドルの歯

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。

この日は、「ABEMA開局10周年 30時間限界突破フェス特別版×チャンスの時間」として、「ノブの好感度を下げておこう！」が放送。同企画は、スーパーテレビタレントであるノブが万が一、なにか起こした時のためのダメージを最小限に抑えるため、前もって好感度を下げておく救済企画。ノブの楽屋を訪問するタレントに対して、別室にいる大悟からの指示で暴言を連発するという内容。好感度落下チャレンジには、昨年のNHK紅白歌合戦に初出場し、若者から絶大な人気を誇るFRUITS ZIPPERの仲川瑠夏が挑戦した。

仲川が、自身の特大ヒットソング『わたしの一番かわいいところ』をノブの前で披露すると、ノブは「るなぴの一番可愛いところはどこなん」と質問した。仲川が「歯」と答えると、ノブは「じゃあもっと歯を出したほうがいい」とアドバイスした。

これを受けて仲川が、思い切り歯を見せて笑い「歯、可愛いでしょ」とアピールすると、なんとノブはなんと「歯クソついとんなお前」とツッコミ。仲川は「歯クソじゃない。ティースジュエリーです。ティースジュエリー」と、歯の表面を飾る専用のアイテムを装着していることを説明した。

ノブが「歯クソちゃうんかい」としつこく聞くと、仲川はさらに大きく歯を見せながら「純金のハート。プチっとつけて硬化させました」と教えた。ノブが顔をゆがめながら「クッサいやろうのう」とコメントすると、仲川は「くさくない。くさくない」と全く折れることなく、なお歯をアピール。最終的にノブが「俺でもつけたら若い子に人気でるか？」と聞くと、仲川は「可愛いと思います」とティースジュエリーをおススメした。