覆面パトカーを「確実に見分けられる特徴」

普段は一般のクルマと見かけ上の違いが分かりづらいものの、緊急時には赤色灯を点灯させる「覆面パトカー」。



運転中に突然現れると驚くドライバーも少なくありませんが、緊急走行していない状態で見分けることはできるのでしょうか。

覆面パトカーにはいくつかの種類があります。交通違反を取り締まるものをはじめ、刑事が事件捜査に使用する「捜査用」車両、皇室や大臣などを警護する「警護車」なども、緊急走行時のみ赤色灯を使用する覆面車両に該当します。

【画像】「ええぇぇ…！」 これが「覆面パトカーの見分け方」です！ 画像で見る

なかでも一般ドライバーに身近なのが、交通違反を取り締まる覆面パトカーです。

正式には「交通取締用四輪車」と呼ばれ、各都道府県の交通機動隊や高速道路交通警察隊などに所属しています。基本的に2人1組で運用され、青い制服に白いヘルメットを着用した警察官が乗車しています。

速度超過や一時停止無視、信号無視といった違反を監視し、重大事故につながりやすい国道やバイパスなどで重点的に取り締まりを行う傾向があります。

車両の特徴としては、「国産4ドアセダンの高性能・高級モデル」がほとんどです。トヨタ「クラウン」や日産「スカイライン」などが代表例として挙げられます。

速度超過車両の追跡に必要な走行性能と高い信頼性が求められることに加え、違反者を車内に収容し処理を行うスペースも必要なためです。

かつての覆面パトカーは、特種用途自動車を示す「8ナンバー」登録や、通常の車両には違和感のある警察無線アンテナ、助手席隊員用の補助ミラーなど、比較的容易に識別できる特徴を備えていました。

現在ではこうした外見上の違いがなくなり、より一般車両に近い形で取り締まりが行われています。

具体的な車両の特徴としては、グレードは低く飾り気のない仕様が選ばれ、ボディカラーも白・黒・シルバーが中心です。これは周囲の車両と溶け込むのにも一役買っています。

大量の車両を一度に導入する必要があることから、価格を抑えるために、エアロパーツやサイドバイザーといったオプション品は装着されていません。

また日常点検もしっかりと行われているため、ホイールを含む車体全体が隅々まで清潔に保たれています。ライトの球切れや社外品の装着もまずありません。

ナンバープレートも、基本的にはその地域管轄の警察が運用していることから、走行中の地域と同一であることがほとんどです。ただし、県境の橋や県境をまたぐ高速道路のIC間などは、隣接した地域の覆面パトカーが運用されることがあります。

また、交通取締用の覆面パトカーには「反転灯」と呼ばれる専用装備が備わっています。

通常時はルーフに収納されていますが、サイレンのスイッチを入れると展開して赤色灯が点灯する仕組みです。

この反転灯を取り付けるために、ルーフの一部を四角く穴を開けて加工する必要があるため、車高の高いクルマに乗っていれば最も確認しやすい識別ポイントになります。

しかし、外見上の特徴よりも確実な見分け方があります。それは「交通ルールの厳格な遵守」です。

覆面パトカーは、違反を取り締まる立場から、自らが違反行為をすることはありません。

高速道路では一番左側の車線を走行し、速度は標識通りを徹底します。不必要なブレーキやアクセル操作もなく、坂道でも一定速度を維持するなど、運転は終始プロフェッショナルです。

車線変更の際は一般ドライバーが何気なく行うところを、きっちり3秒前から合図を出してその行為が終わるまで点灯を継続します。

同様に、交差点の右左折時も30m手前から合図を出し、左側に寄って進行します。

こうした「生真面目な走り」が周囲に違和感を与え、覆面パトカーを見分ける最大の手がかりとなります。

一方で、そのような真面目な走行をしていたセダンが突如として車線変更を行い、違反車に向かって猛追を始めた場合、それはまず間違いなく覆面パトカーといえるでしょう。

ただし、覆面パトカーの存在を過度に気にする必要はありません。

交通法規を守り、安全運転を心がけていれば、覆面パトカーの追尾を受けることがないからです。

むしろ覆面パトカーが重点取り締まりしている道路は、速度違反や重大事故が多い路線となっていることがほとんどです。覆面パトカーを見分けたタイミングで、安全運転への高い意識も持つことが大切です。