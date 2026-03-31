3月29日に最終回を迎えた鈴木亮平さん主演の日曜劇場『リブート』。謎のまま終わったマー会長の正体について、実は物語の序盤で登場していたのではないかとSNSで話題になっています。

【写真】実は逮捕されていたこの人

『リブート』は、妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語。

嘘と真実が入り乱れる、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していく「エクストリームファミリーサスペンス」です。



＊以下3月29日放送回のネタバレを含みます。

最終回あらすじ

冬橋（永瀬廉）に捕らわれ、逃げ場を失った早瀬（鈴木亮平）。命運は、もはや一瞬の判断に委ねられていた。

その頃、夏海（戸田恵梨香）もまた、合六（北村有起哉）のもとで追い詰められていた。だが彼女は、すでに早瀬へすべてを曝け出している。秘密も、後悔も、罪も。

もう守るものはない。だからこそ、恐れる理由もない。怯えを失った夏海のまっすぐな眼差しに、初めて焦燥を覚える合六。

優位に立っていたはずの男の均衡が、静かに崩れ始める。そして合六は、ついに“100億”の受け渡しへと動き出す。

それは取引か、罠か――あるいは最後の賭けか。果たして、早瀬の運命は！？交錯する思惑の果てに、事件に翻弄され続けた夫婦の物語が、ついに終止符を迎える。

マー会長の正体は…？

最終回では絶体絶命のピンチに陥ったリブート夫婦でしたが、冬橋の助けもありピンチを抜け出すことに成功。裏切者だと思われていた真北（伊藤英明）の助けも得て合六（北村有起哉）と弥一（市川團十郎）を見事捕らえることができました。

早瀬家の息子・拓海（矢崎滉）と母・良子（原田美枝子）、さらに夏海までもが人質にとられるも、早瀬の奮闘で事件は解決。数年後の早瀬家の再会も感動を呼んだ一方、放送後には合六のビジネスパートナーである「マー会長」がトレンド入りするなど、本編で謎のままだった人物への注目が集まっていました。

その後、サングラス姿の合六の部下・玉名幸則役で出演していた俳優の青木伸輔さんが「実はマー会長、チラッと出てたんですよ」と自身のインスタグラムでコメントしたことで、再び話題に。

これに対し一部の視聴者は、第1話の中盤で一香がリブート前の早瀬（松山ケンイチ）に対し、合六の「裏の仕事」を説明するシーンで登場していたのではないかと推察しています。

この場面では、一香が「社長の合六亘は表向きはクリーンな実業家で通ってるけど、裏では莫大な金を洗浄してる。ダークバンカーが彼の正体。私はその資金管理をしてる。夏海さんも同じことをしてた」と話し、合六が大柄な外国人の男性と握手を交わす様子が。

第2話でも一香が合六のマネーロンダリングについて説明する回想シーンがあり、同じ映像が流れました。

これに対しSNSでは「1話に出てきたあの外国人だと思ってたけど合ってる？」「最初の方にチラッと出てたよね」「気づいてた」となどとマー会長の正体を確信するコメントも寄せられていました。