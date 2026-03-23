神奈川県には、人気の銭湯やサウナも数多く存在します。今回は、中でも特にユーザーから高い評価を数多く獲得した「湯花楽 厚木店」を詳しく紹介します。（サムネイル画像：「湯花楽 厚木店」公式Webサイトより）

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ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を、休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。

そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、神奈川県で人気の施設「湯花楽 厚木店」です。

※2026年3月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が3.5超えの銭湯を紹介しています

【まとめ】「湯花楽 厚木店」の料金・アクセス情報

「湯花楽 厚木店」は静かな和の世界が広がる憩いの空間

心と身体を浄化するサウナや、空を見上げてゆっくりと浸かれる湯船など、極上のおもてなしが魅力です。お食事処・甘味処の「はな」では、料理人が旬の食材の味を生かし、一品一品に拘った極上の和食を提供。心ゆくまで穏やかな時を愉しめる、日々の疲れを癒すのに最適なリラクゼーション空間となっています。楽天トラベルで泊まれるサウナを探す

「湯花楽 厚木店」の口コミは？

「湯花楽 厚木店」には以下のような口コミが寄せられています。

「お風呂は体の芯までしっかりと温まる感覚がありました」
「お食事処のクオリティが高く、特に旬の食材を使った和食メニューがおいしい」
「館内全体に清潔感があり、スタッフの対応も丁寧」

アクセス・料金情報は？ 泊まれる？


▼アクセス
所在地：神奈川県厚木市林 5丁目8番12号
アクセス：小田急小田原本厚木駅北口、南口から無料シャトルバスを運行中。車の場合、東名高速厚木ICから15分、小田急線本厚木駅から7分。

▼料金
※1日ゆったりコース（タオルセット・サウナ着付） を一般会員が利用した場合平日：1606円
土・日・祝：1815円

▼宿泊可否
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)