【神奈川県の人気スーパー銭湯】「湯花楽 厚木店」は静かな和の世界で癒される施設。空を見上げて湯舟にゆっくりと浸かれる
ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を、休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、神奈川県で人気の施設「湯花楽 厚木店」です。
※2026年3月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が3.5超えの銭湯を紹介しています
【まとめ】「湯花楽 厚木店」の料金・アクセス情報
「お風呂は体の芯までしっかりと温まる感覚がありました」
「お食事処のクオリティが高く、特に旬の食材を使った和食メニューがおいしい」
「館内全体に清潔感があり、スタッフの対応も丁寧」
▼アクセス
所在地：神奈川県厚木市林 5丁目8番12号
アクセス：小田急小田原本厚木駅北口、南口から無料シャトルバスを運行中。車の場合、東名高速厚木ICから15分、小田急線本厚木駅から7分。
▼料金
※1日ゆったりコース（タオルセット・サウナ着付） を一般会員が利用した場合平日：1606円
土・日・祝：1815円
▼宿泊可否
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、神奈川県で人気の施設「湯花楽 厚木店」です。
【まとめ】「湯花楽 厚木店」の料金・アクセス情報
「湯花楽 厚木店」は静かな和の世界が広がる憩いの空間心と身体を浄化するサウナや、空を見上げてゆっくりと浸かれる湯船など、極上のおもてなしが魅力です。お食事処・甘味処の「はな」では、料理人が旬の食材の味を生かし、一品一品に拘った極上の和食を提供。心ゆくまで穏やかな時を愉しめる、日々の疲れを癒すのに最適なリラクゼーション空間となっています。楽天トラベルで泊まれるサウナを探す
「湯花楽 厚木店」の口コミは？「湯花楽 厚木店」には以下のような口コミが寄せられています。
「お風呂は体の芯までしっかりと温まる感覚がありました」
「お食事処のクオリティが高く、特に旬の食材を使った和食メニューがおいしい」
「館内全体に清潔感があり、スタッフの対応も丁寧」
アクセス・料金情報は？ 泊まれる？
▼アクセス
所在地：神奈川県厚木市林 5丁目8番12号
アクセス：小田急小田原本厚木駅北口、南口から無料シャトルバスを運行中。車の場合、東名高速厚木ICから15分、小田急線本厚木駅から7分。
▼料金
※1日ゆったりコース（タオルセット・サウナ着付） を一般会員が利用した場合平日：1606円
土・日・祝：1815円
▼宿泊可否
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)