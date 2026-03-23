INIの検索特設ページがTikTokにてローンチ！新曲「All 4 U」の音源＆未発表ダンス映像の超先行限定公開もスタート
TikTokにて、検索結果がINI仕様にデザインされる検索特設ページ「Search Hub」がローンチされた。
■TikTokアプリ内で“INI”と検索すると、検索特設ページが表示
「Search Hub」は、TikTokアプリ内で“INI”と検索すると、検索特設ページが表示され、3月23日からTikTok限定で先行配信された8thシングル「PULSE」（4月22日リリース）のタイトル曲「All 4 U」を使用した様々な動画投稿を閲覧することができるというもの。
3月22日からINIのTikTokアカウントでは、未発表の「All 4 U」の音源を使用した動画が投稿されおり、MINI（INIのファンネーム）を中心に、謎の楽曲が使用されていると話題になっていた。
さらに、3月23日からTikTok限定で「All 4 U」の未発表のダンスを踊るINIの動画が投稿される予定。こちらも要チェックだ。
(C)LAPONE ENTERTAINMENT
■リリース情報
2026.04.22 ON SALE
SINGLE「PULSE」
■関連リンク
INI OFFICIAL TikTok
TikTok：「INI」検索結果ページ
https://tinyurl.com/mt9x96u5
TikTok：INI「All 4 U」楽曲詳細ページ
https://www.tiktok.com/share/music/7618425562227558416
INI OFFICIAL SITE
https://ini-official.com/