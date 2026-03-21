リバプール戦に後半31分から途中出場した

イングランド・プレミアリーグ、ブライトンの日本代表MF三笘薫が現地時間3月21日、ホームで行われたリーグ第31節のリバプール戦で2試合ぶりに復帰を果たした。

ドリブル突破で決定機を演出するなど、日本代表へ弾みをつけた。

3月4日に行われたリーグ第29節のアーセナル戦で左足首を負傷し、前半だけで交代。状態が心配されていたが、19日に発表された日本代表の英国遠征でメンバー入りを果たした。この試合では2試合ぶりにメンバー復帰し、ベンチから出場機会を伺った。

三笘に出番が訪れたのは2-1で迎えた後半31分。FWヤンクバ・ミンテと交代して左ウイングに入った。すると、ファーストプレーで見せた。左サイドで一人かわすと、ペナルティーエリア深くに進入。MFジャック・ヒンシェルウッドに決定的なパスを送ったが、シュートはジャストミートしなかった。その後もドリブルを仕掛けるなど積極的なプレーを披露。日本代表の森保一監督が視察に訪れた一戦で回復ぶりをアピールした。

チームもFWダニー・ウェルベックの2得点で、上位につけるリバプールを2-1で撃破。三笘はこの後、昨年9月の米国遠征以来となる日本代表に合流し、3月28日にグラスゴーでスコットランド、同31日にはロンドンでイングランドと対戦する。復帰を果たした28歳に注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）