タレントのＲＩＫＡＣＯが１９日、ＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」で、エルフ荒川の自宅を訪問。あまりの汚さに激怒した。

番組で、ＲＩＫＡＣＯを掃除の師匠と呼ぶ荒川。今回はＲＩＫＡＣＯがついに荒川の自宅を訪問することに。まずは床が見えない寝室にあ然。「よく落ち着くね。なんでこんなに物が多い？」と絶句。荒川は「わからない、頂いたりとか…」としどろもどろ。ＲＩＫＡＣＯはマスク姿だったが「ハウスダストアレルギーが酷いの。荒川の家でマスクを取る勇気がない」と言う程で、「毎日床だけは綺麗にしないと。あそこにまつげが落ちてるとか、なんでこういう風に…」とため息だ。

「ゴミ箱は？」と聞くも、荒川が出したのはビニール袋。「ゴミ箱がないと、ゴミを捨てる習慣がなくなる」と注意が止まらない。

さらに衝撃の光景が冷凍庫。なんとエビがむき出しのまま、隙間がないほど冷凍されていた。ＲＩＫＡＣＯは「これ何ですか！？エビのまま入れる？」とあ然。荒川は「入らないんです」と言うも、ＲＩＫＡＣＯは「違う、違う！あなたこの年で冷凍庫にそのままブチ込む人います？知識がなさすぎるよ！」と厳しく注意。荒川も反省していた。