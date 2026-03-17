豊嶋花＆山中柔太朗W主演「黒崎さんの一途な愛がとまらない」クランクアップ写真公開 第11話あらすじ＆場面写真も
【モデルプレス＝2026/03/17】女優の豊嶋花とM!LKの山中柔太朗がW主演を務める日本テレビ系火曜プラチナイト枠・ドラマDEEP「黒崎さんの一途な愛がとまらない」（毎週火曜24：24〜）より、クランクアップ写真と第11話の場面写真＆あらすじが公開された。
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フレックスコミックス累計80万部突破の人気漫画をドラマ化した本作。おにぎり屋の女子高生×恋に不器用な天才小説家の突拍子もないプロポーズから始まる、猪突猛進LOVE。恋愛経験ゼロのピュアな2人が紡ぐポップで甘くて、思わず笑顔になる新感覚ラブコメディーとなっている。
3年前に亡くなった母が開店したおにぎり屋「しらせ」を手伝う高校2年生・白瀬小春（しらせ・こはる）を豊嶋、自身初の恋愛小説となる最新作「初雷の恋」がヒットし、実写映画化が控えている若手作家・黒崎絢人（くろさき・あやと）を山中が演じる。いよいよ最終回を直前に控える本作から、W主演の豊嶋と山中を含む、ピュアな世界観で個性的なキャラクターを演じたキャスト達のクランクアップ写真が公開された。
父が切り盛りするおにぎり屋を手伝う高校生・小春（こはる）。いつものように、“できたてのおにぎり”を心をこめて握っていた。そのとき『この10億円で、僕と結婚してください』。あまりに突然すぎて、手が止まる。思わず顔を上げた小春の前にいたのは、どこか影がありながらも、目だけはまっすぐでウソのない青年・絢人（あやと）。しかも彼の正体は、いま最も話題の天才小説家。ひたすら一途で、まっすぐで、ちょっとズレてて、止めようとしても止まらない黒崎さんの“暴走気味な愛”。そして、その予測不能なアプローチに、少しずつ心を揺さぶられる小春。おにぎり屋の女子高生×恋に不器用な天才小説家突拍子もないプロポーズから始まる、猪突猛進LOVE。恋愛経験ゼロのピュアなふたりが紡ぐポップで甘くて、思わず笑顔になる新感覚ラブコメディーとなっている。（modelpress編集部）
小春にフラれた黒崎唯央が、やけを起こして暴走。「あいつを傷つけたい、不幸にしてやりたいんだよ」。普通の女子高生で、街の小さなおにぎり屋さんの娘・小春（豊嶋）に、黒崎（山中）を憎む弟・唯央（大西利空）が襲い掛かる。「ほんとバカだね、小春ちゃんは。ずっと俺にダマされてたんだから」。唯央がおにぎり屋さんでアルバイトを始めたのも、小春に優しくしていたのも全部、兄の黒崎から大事なものを奪い、傷つけ不幸にするためだった。
「でもフラれたし、奪えないなら、もういいや」と強引に迫る唯央。絶体絶命の小春は「じゃあ……私が見てきた唯央さんは全部ウソだったんですか？」。バイトも家庭教師も一生懸命やってくれた唯央のことを、悪い人だとはどうしても思えない小春。「唯央さんが何て言おうと、私は唯央さんが優しい人だって信じます！」。小春の真っすぐな思いは唯央に届くのか。小春のピンチに、黒崎は。最終回直前。なぜ唯央は黒崎を憎むのか。兄弟の過去に一体何が。全ての謎が明らかに。そして黒崎がプロポーズを撤回し、まさかの破局。ピュアな2人の恋に最大の試練がやってくる。
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◆「黒崎さんの一途な愛がとまらない」クランクアップ写真公開
フレックスコミックス累計80万部突破の人気漫画をドラマ化した本作。おにぎり屋の女子高生×恋に不器用な天才小説家の突拍子もないプロポーズから始まる、猪突猛進LOVE。恋愛経験ゼロのピュアな2人が紡ぐポップで甘くて、思わず笑顔になる新感覚ラブコメディーとなっている。
◆豊嶋花＆山中柔太朗W主演「黒崎さんの一途な愛がとまらない」
父が切り盛りするおにぎり屋を手伝う高校生・小春（こはる）。いつものように、“できたてのおにぎり”を心をこめて握っていた。そのとき『この10億円で、僕と結婚してください』。あまりに突然すぎて、手が止まる。思わず顔を上げた小春の前にいたのは、どこか影がありながらも、目だけはまっすぐでウソのない青年・絢人（あやと）。しかも彼の正体は、いま最も話題の天才小説家。ひたすら一途で、まっすぐで、ちょっとズレてて、止めようとしても止まらない黒崎さんの“暴走気味な愛”。そして、その予測不能なアプローチに、少しずつ心を揺さぶられる小春。おにぎり屋の女子高生×恋に不器用な天才小説家突拍子もないプロポーズから始まる、猪突猛進LOVE。恋愛経験ゼロのピュアなふたりが紡ぐポップで甘くて、思わず笑顔になる新感覚ラブコメディーとなっている。（modelpress編集部）
◆「黒崎さんの一途な愛がとまらない」第11話あらすじ
小春にフラれた黒崎唯央が、やけを起こして暴走。「あいつを傷つけたい、不幸にしてやりたいんだよ」。普通の女子高生で、街の小さなおにぎり屋さんの娘・小春（豊嶋）に、黒崎（山中）を憎む弟・唯央（大西利空）が襲い掛かる。「ほんとバカだね、小春ちゃんは。ずっと俺にダマされてたんだから」。唯央がおにぎり屋さんでアルバイトを始めたのも、小春に優しくしていたのも全部、兄の黒崎から大事なものを奪い、傷つけ不幸にするためだった。
「でもフラれたし、奪えないなら、もういいや」と強引に迫る唯央。絶体絶命の小春は「じゃあ……私が見てきた唯央さんは全部ウソだったんですか？」。バイトも家庭教師も一生懸命やってくれた唯央のことを、悪い人だとはどうしても思えない小春。「唯央さんが何て言おうと、私は唯央さんが優しい人だって信じます！」。小春の真っすぐな思いは唯央に届くのか。小春のピンチに、黒崎は。最終回直前。なぜ唯央は黒崎を憎むのか。兄弟の過去に一体何が。全ての謎が明らかに。そして黒崎がプロポーズを撤回し、まさかの破局。ピュアな2人の恋に最大の試練がやってくる。
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