グラドル系女流プロ、ノースリーブ＆ミニスカのOL風コスプレに反響
グラビアアイドルで日本プロ麻雀連盟所属のプロ雀士としても活躍する篠原冴美が16日、自身のInstagramを更新し、OL風コスプレをした姿を披露した。
【写真】グラビアでも活躍 女流プロのOL風コスプレがかわいい！
グラビアアイドルとしても活躍中の篠原冴美。雑誌「Hana* chu→」のモデルとして中学時代より活動を開始すると、2010年10月に「ミスヤングチャンピオン2010」グランプリを獲得するなど、グラビアで活躍。SNSでは「おはようのリポストちょうだい？」のコメントともに、サービスカットを公開するのが恒例だ。一方、2017年1月に日本プロ麻雀協会のテストに合格し、プロデビュー（後に連盟に移籍）。「Mリーガーになりたい」と早くから公言しており、EX風林火山が開催したドラフト会議指名選手オーディションにも出場していた。
そんな篠原は6日前にも、「OLさんのコスプレは好きかな？」「Do you like office lady cosplay?」とつづり、白いノースリーブにタイトな黒いミニスカートというセクシーなコスチューム姿を公開。続くこの日も「好き…？ Do you like office lady cosplay?」と、今度は白いノースリーブと白いミニスカートという後ろ姿を公開している。こちらは最新のデジタル写真集の購入者特典のようだ。
コメント欄には「可愛い」「大好き」といった反響が多数寄せられていた。
引用：「篠原冴美」Instagram（＠shinohara_saemi）
【写真】グラビアでも活躍 女流プロのOL風コスプレがかわいい！
グラビアアイドルとしても活躍中の篠原冴美。雑誌「Hana* chu→」のモデルとして中学時代より活動を開始すると、2010年10月に「ミスヤングチャンピオン2010」グランプリを獲得するなど、グラビアで活躍。SNSでは「おはようのリポストちょうだい？」のコメントともに、サービスカットを公開するのが恒例だ。一方、2017年1月に日本プロ麻雀協会のテストに合格し、プロデビュー（後に連盟に移籍）。「Mリーガーになりたい」と早くから公言しており、EX風林火山が開催したドラフト会議指名選手オーディションにも出場していた。
コメント欄には「可愛い」「大好き」といった反響が多数寄せられていた。
引用：「篠原冴美」Instagram（＠shinohara_saemi）