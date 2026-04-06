TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）が6日、放送された。ある月曜レギュラーの“不在”を残念がる声が集まっている。番組にはこの日、新シーズンレギュラーに就任した白石美帆、櫻坂46中嶋優月、さや香の新山と石井、なすなかにし那須晃行、ぼる塾のきりやはるかとあんりと田辺智加、ロバート馬場裕之が出演した。MCの田村真子アナウンサーが出演者の紹介を終えると「そして本並さんと丸山さんは隔週レギュラーとなりました