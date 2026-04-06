出生数が過去最低を更新する一方、首都圏の小学校受験市場は空前の「熱狂」に包まれている。1200万円規模の資金が動くこの市場は、もはや教育ではなく、限られたパイを奪い合う「金融ゲーム」の様相だ。連載「億り人投資家ママ ちょる子の小学校受験戦記」第4回となる今回は、学歴コンプレックスを抱えながらも、あえてこの修羅場への参戦を決意した親の視点を追う。冷徹なキャッシュフロー計算と現場視察で「異様な光景」を突き