〈『こういう宅配の車を（反則切符を）切るのは勘弁してやれよ』って声掛けてやった。真後ろに黒のフルスモークのアルファードも停まってんのに見向きもせず、コイツら卑怯だよな〉 某家電メーカーの宅配用軽バンに反則切符を切っているとみられる動画とともに、きつめのトーンで駐車監視員の行動を非難するXポスト。プロフィールによれば、投稿したのは元タクシードライバーの