ロバート馬場、コスパ抜群＆罪悪感ゼロ「照り焼き豆腐」 110円で満腹の神レシピに反響「絶対うまい！」
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が13日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「豆腐の新境地！約110円で満腹【照り焼き豆腐】罪悪感ゼロ＆テリヤキ（秘）黄金比も公開」と題した動画をアップした。
【動画】コスパ抜群＆罪悪感ゼロ！110円で満腹「照り焼き豆腐」
概要欄では「今回は1人前 約110円とお財布に優しく、コスパ抜群の「照り焼き豆腐ロール」を作りました。豆腐を海苔で巻くだけと超簡単ですので、夕食のおかずにぜひ試してみてくださいね」との文言とともに、レシピを公開。
調理時間が12分、難易度も低めとあって、ファンからは「ご飯にも合いますね！」「絶対うまい！」「馬場ちゃんのアイデア、いいですね！」などといった感想が相次いで寄せられている。
【動画】コスパ抜群＆罪悪感ゼロ！110円で満腹「照り焼き豆腐」
概要欄では「今回は1人前 約110円とお財布に優しく、コスパ抜群の「照り焼き豆腐ロール」を作りました。豆腐を海苔で巻くだけと超簡単ですので、夕食のおかずにぜひ試してみてくださいね」との文言とともに、レシピを公開。
調理時間が12分、難易度も低めとあって、ファンからは「ご飯にも合いますね！」「絶対うまい！」「馬場ちゃんのアイデア、いいですね！」などといった感想が相次いで寄せられている。