Rii.MJ第1弾アーティスト、全員10代の日本人5人組ボーイズグループ“VIBY”のビジュ＆メンバー初公開

BTSやTOMORROW X TOGETHERら多くのグローバルスターの新人開発に携わってきたキム・ミジョンによる新レーベル“Rii.MJ（リ・エムジェイ）”誕生の軌跡を追うドキュメンタリー番組が、ABEMA（アベマ）にて3月25日より放送される。

このたび、第1弾アーティスト“VIBY（バイビー）”のベールに包まれていたビジュアルおよびメンバー情報が公開された。あわせて、VIBYの世界観を描くVIBY Prologueが、3月13日より3月17日まで毎日公開される。

■VIBYプレデビュー曲、Crystal Kay「恋におちたら」カバー＆MVの公開決定

“VIBY”は、リーダーのIO（19歳）、AKITO（18歳）、RENKI（18歳）、RYOHA（16歳）、KOTARO（15歳）の全員10代の日本人メンバーで構成された5人組ボーイズグループ。「Voyage Into Bright Youth｜輝く青春の旅路」をコンセプトに、“Voyage（旅）”を世界観の軸として掲げている。“今の時代を生きる少年たち”の素直でピュアな感情を、音楽とパフォーマンスを通じてダイレクトに届けていく。

また、プレデビュー曲としてCrystal Kayの「恋におちたら」のカバーソングおよびMVを3月18日に公開。

さらに、本楽曲のビジュアルを使用したフラッグ広告が、原宿・竹下通り商店街および新大久保商店街にて期間限定で掲示される。

原宿竹下通り商店街では、横断幕やフラッグによるジャック装飾を展開。「恋におちたら」のジャケット写真や、メンバーそれぞれのビジュアルを使用したデザインを掲示予定。さらに、商店街内では「恋におちたら」のBGM放送も予定している（掲示期間：3月15日～3月23日）。

また、新大久保商店街では約600mにわたりフラッグ広告を掲示予定（掲示期間：3月12日～3月23日）。

