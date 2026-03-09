◇第6回WBC1次ラウンドC組 韓国7―2オーストラリア（2026年3月9日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の韓国は最終戦でオーストラリアと対戦。試合中に2位通過するチームがめまぐるしく入れ替わる死闘を韓国が制し、決勝トーナメント進出を果たした。

韓国が4大会ぶり1次ラウンド突破のためには、5点差以上をつけ、かつ2点以内に抑えることが条件だった（9回終了の場合）。4回までに4―0とし、5回2死二塁から文保景（ムン・ボギョン）が左翼フェンス直撃の適時打。5点差をつけ、この時点で2位はオーストラリアから韓国へ入れ替わった。

しかし、その裏、オーストラリアは先頭のグレンディニングが中越えソロ。韓国の5―1となり、5点差以上という条件にひっかかって再びオーストラリアが2位に。ただ、直後の6回、2死三塁から金倒永（キム・ドヨン）の右前適時打で6−1とし、再び5点差に広げた。

オーストラリアは8回1死二塁からバザナが左前適時打。2―6で4点差に縮め、またしても立場が逆転。しかし、9回に韓国が安賢民（アン・ヒョンミン）が中犠飛を放ち、3度、5点差とした。

豪→韓→豪→韓→豪→韓と入れ替わった2位争いは、今大会のルールならではの名勝負。スコアは7―2ながら、紙一重の差で韓国に軍配が上がった。

●C組2位の決定方法 オーストラリアは韓国戦に勝てば無条件で突破が決定。敗れた場合はオーストラリア、韓国、台湾が2勝2敗で並ぶ。3チーム以上が同じ勝敗で並んだ場合は（1）当該チーム間の対戦成績（2）失点率（失点÷守備アウト数）（3）防御率（4）打率（5）抽選の順で決める規定。（1）の対戦成績はそれぞれ1勝1敗。（2）の失点率は8日時点でオーストラリア0・00、台湾0・13、韓国0・17。オーストラリアは台湾を完封したのが大きく、韓国に敗れても6失点以内かつ4点差以内なら突破が確定する。