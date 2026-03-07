重度のうつ病を患っていることを告白した大食いYouTuberとして活動する双子姉妹・はらぺこツインズ。姉のかこ（34）と妹のあこ（34）が、Instagramのストーリーズを更新し、現在の体調について明かした。

【映像】はらぺこツインズ、重度のうつ病について語る

テレビ番組やSNSで数々の大食いにチャレンジしている、はらぺこツインズ。2025年10月24日に更新したInstagramで、体調不良による活動休止を報告していた。

12月6日の投稿で、かこは「私たちはうつ病を長年患っております。朝が来るのが怖いし夜眠るのも怖いです」と自身の症状を明かしており、妹のあこは7日に「うつ病と診断されてから10年以上が経ちました。現在は通院して投薬治療とカウンセリング治療をしています」と明かしている。

はらぺこツインズ、現在の体調について明かす

2026年3月5日に更新したストーリーズで、あこは右耳の奥で不快な音が鳴り、病院に行くも原因不明だったことを報告し、「もう本当いいことなんもない 嫌なことしかない 疲れた」とつづり、かこは6日に「メンタルが崩壊する」と心情を明かしている。（『ABEMA NEWS』より）