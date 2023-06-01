【葬送のフリーレン】Blu-ray＆DVD第2巻フェルンの描き下ろしジャケットや特典公開！
毎週金曜よる11時より放送中の『葬送のフリーレン』第2期。5月20日（水）発売のBlu-ray＆DVD第2巻の描き下ろしジャケットやアベツカサ描き下ろしの特典ミニ色紙のビジュアルが公開された。
＞＞＞Blu-ray＆DVD第2巻ジャケットやとくてんビジュアルをチェック！（写真4点）
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3500万部を突破。ますます盛り上がりを見せている。
そんな話題沸騰の漫画を原作としたTVアニメ『葬送のフリーレン』の第2期が、いよいよ1月16日より毎週金曜よる11時、日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” で放送中。毎週の放送時には大きな反響を呼び、TV放送直後の本編配信でも、ABEMAやAmazon、Netflixなど、複数の配信プラットフォームでランキング1位を獲得している。
その『葬送のフリーレン』第2期のBlu-ray＆DVDが、4月15日（水）の第1巻を皮切りに全3巻でリリース。そしてこのたび、5月20日（水）発売となる第2巻の描き下ろしジャケット、そして第2巻封入特典のアベツカサ先生描き下ろし色紙、それぞれのビジュアルが公開された。
第2巻のジャケットビジュアルは、本作のキャラクターデザインを担当する高瀬丸氏による、描き下ろしのフェルン。旅の滞在先でフリーレン、シュタルクと食べるパンを持ちながら歩く、穏やかな姿が描かれている。4月15日（水）に発売となる第1巻のジャケットは、フリーレンが寝そべってたくさんの本を読みながら夜を過ごす様子が描かれており、師匠と弟子、それぞれの ”旅の中での日常” を切り取っているのが印象的だ。
さらに、この第2巻に封入される初回生産限定特典、原作漫画の作画を担当するアベツカサ先生による描き下ろしミニ色紙のビジュアルも公開。第2巻に収録される本編、現在テレビ放送でまさに戦いが展開中で第34話「討伐要請」からスタートする【神技のレヴォルテ編】の注目キャラ、一級魔法使いのゲナウとメトーデが描かれている。アベツカサ先生らしい、繊細で美しいビジュアルに仕上がっている。
『葬送のフリーレン』第2期 Blu-ray＆DVD第2巻には、その他にも特典が満載。今回公開されたジャケットビジュアルを使用した三方背ケース、アベツカサ先生描き下ろしミニ色紙をはじめ、初回生産限定特典としてアニメ公式デフォルメキャラを手掛けるイラストレーターのめばち氏描き下ろしステッカー、特別対談などを掲載した24Pブックレット、イラスト&原画ポストカード5枚セットなどを封入し、ミニアニメ「●●の魔法」など映像特典も収録される。
『葬送のフリーレン』第2期 Blu-ray＆DVDシリーズは全3巻リリースとなり、第1巻は4月15日（水）、第2巻は5月20日（水）、第3巻は6月17日（水）にそれぞれ発売。全3巻を購入すると、連動購入メーカー特典として、全54枚すべて違う場面写真を使用した箔押しトランプがプレゼントされる。対象店舗などの詳細は公式HPでご確認を。
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
＞＞＞Blu-ray＆DVD第2巻ジャケットやとくてんビジュアルをチェック！（写真4点）
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3500万部を突破。ますます盛り上がりを見せている。
その『葬送のフリーレン』第2期のBlu-ray＆DVDが、4月15日（水）の第1巻を皮切りに全3巻でリリース。そしてこのたび、5月20日（水）発売となる第2巻の描き下ろしジャケット、そして第2巻封入特典のアベツカサ先生描き下ろし色紙、それぞれのビジュアルが公開された。
第2巻のジャケットビジュアルは、本作のキャラクターデザインを担当する高瀬丸氏による、描き下ろしのフェルン。旅の滞在先でフリーレン、シュタルクと食べるパンを持ちながら歩く、穏やかな姿が描かれている。4月15日（水）に発売となる第1巻のジャケットは、フリーレンが寝そべってたくさんの本を読みながら夜を過ごす様子が描かれており、師匠と弟子、それぞれの ”旅の中での日常” を切り取っているのが印象的だ。
さらに、この第2巻に封入される初回生産限定特典、原作漫画の作画を担当するアベツカサ先生による描き下ろしミニ色紙のビジュアルも公開。第2巻に収録される本編、現在テレビ放送でまさに戦いが展開中で第34話「討伐要請」からスタートする【神技のレヴォルテ編】の注目キャラ、一級魔法使いのゲナウとメトーデが描かれている。アベツカサ先生らしい、繊細で美しいビジュアルに仕上がっている。
『葬送のフリーレン』第2期 Blu-ray＆DVD第2巻には、その他にも特典が満載。今回公開されたジャケットビジュアルを使用した三方背ケース、アベツカサ先生描き下ろしミニ色紙をはじめ、初回生産限定特典としてアニメ公式デフォルメキャラを手掛けるイラストレーターのめばち氏描き下ろしステッカー、特別対談などを掲載した24Pブックレット、イラスト&原画ポストカード5枚セットなどを封入し、ミニアニメ「●●の魔法」など映像特典も収録される。
『葬送のフリーレン』第2期 Blu-ray＆DVDシリーズは全3巻リリースとなり、第1巻は4月15日（水）、第2巻は5月20日（水）、第3巻は6月17日（水）にそれぞれ発売。全3巻を購入すると、連動購入メーカー特典として、全54枚すべて違う場面写真を使用した箔押しトランプがプレゼントされる。対象店舗などの詳細は公式HPでご確認を。
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優