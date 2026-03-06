「シュークリーム フラペチーノ®」「シュークリーム ラテ」は、いつからいつまで？

「春は、シューっと、夢ふくらむ。」をテーマに、2026年3月13日（金）から、シュークリームをイメージした「シュークリーム フラペチーノ®」と「シュークリーム ラテ」が発売！ 今回は韓国のスターバックスで毎年春になると登場する季節定番メニューから着想を得たフラペチーノ＆ラテで、日本初登場のメニューです。

流行のスイーツが次々と誕生する韓国で、春のスターバックスといえばシュークリーム味といわれるほど、親しまれてきた商品なんだとか。シュークリームがドリンクになるの！？ という疑問とともに、今から飲むのが楽しみすぎる♪

商品名「シュークリーム フラペチーノ®」販売期間2026年3月13日（金）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格687円（持ち帰り）、700円（店内利用）サイズTallサイズのみ取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）商品名「シュークリーム ラテ」（Hotのみ） 販売期間2026年3月13日（金）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格609円（持ち帰り）、620円（店内利用）サイズTallサイズのみ取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

一時的な欠品や早期に販売終了する場合もあります。販売終了期間が公表されていないので、気になる方は早めに足を運んでみてくださいね。



「シュークリーム フラペチーノ®」は、どんな味？

「シュークリーム フラペチーノ®」は、バニラ風味のミルクキャラメルソースとミルクをベースにしたフラペチーノ。トッピングには、カスタードフレーバーホイップに、パラパラと香ばしいシュー生地風クランチがかけられています。

まさに見た目も味もシュークリーム！ という一杯。

バニラビーンズ入りの本格的なカスタードのような味わいと、シュー生地を思わせる香ばしいクランチ食感が合わさって、口いっぱいにシュークリームを頬張っているみたい！

まぜあわせると、コクとやさしい甘さがパワーアップして、さらに幸せ気分に♪



「シュークリーム ラテ」は、どんな味？

ホットのみが提供される「シュークリーム ラテ」は、エスプレッソとミルクにバニラ風味のミルクキャラメルソースを合わせたラテ。カスタードフレーバーホイップとシュー生地風クランチがトッピングされています。

カスタードを思わせるやさしい甘さとエスプレッソのほろ苦さが溶け合って、ひと口目からシュークリーム感たっぷり！ コクのあるやさしい甘さが、まだ冷たさが残る季節にほっこり心の中から温めてくれるようなおいしさです。



スターバックス公式「シュークリーム フラペチーノ®」「シュークリーム ラテ」おすすめカスタマイズは？

「シュークリーム フラペチーノ®」 カスタマイズ：チョコレートチップ追加（＋55円）＋チョコレートソース追加（無料）

「シュークリーム フラペチーノ®」 カスタマイズ：チョコレートチップ＋チョコレートソース追加

シュークリームをチョコレートでコーティングしたエクレアを思わせるご褒美感のあるカスタマイズ。やさしい甘さに、チョコレートのコクがプラスされて、さらにデザート感がUP！

「シュークリーム ラテ」カスタマイズ：ブロンドエスプレッソ変更（無料）＋ブロンドエスプレッソ1ショット追加（＋55円）※一部店舗のみ

◆屮轡紂璽リーム ラテ」カスタマイズ：ブロンドエスプレッソ追加

軽くさわやかな口当たりのブロンドエスプレッソは、通常のエスプレッソから無料で変更することができます。さらに1ショット追加して、シュークリームに香ばしいコクとコーヒーの風味を加えてみてはいかが？ すっきり飲みやすくってクセになる味に。

「シュークリーム フラペチーノ®」「シュークリーム ラテ」カスタマイズ：アーモンドミルク変更（＋55円）

「シュークリーム フラペチーノ®」「シュークリーム ラテ」カスタマイズ：アーモンドミルク変更

ナッツがトッピングされたシュークリームを味わうような、香ばし感がUPするカスタマイズ。カスタードとアーモンドは相性抜群。まるで濃厚な焼き菓子を味わっているみたいなぜいたくな味わい。

その日の気分にあわせて、いろいろカスタマイズを試して、マイベストをみつけてみてくださいね。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

