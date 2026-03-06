【コアラのマーチ】『ちょっと個性的なコアラのマーチくじ』に構成はコアラ大集合！
ディー・エル・イーは、「DLEオンラインくじ『ちょっと個性的なコアラのマーチくじ』」の販売を開始した。
本オンラインくじは、長年親しまれてきた「コアラのマーチ」の中でも、個性的な絵柄にフォーカスすることで、ファンの皆様に新たな発見と接点を提供する試み。個性豊かなコアラのマーチのキャラクターたちを中心に、すべて実際のお菓子で出会える絵柄を使用して商品を展開している。
A賞のクッション（全1種））は約30センチの巨大サイズ。手触りはフワフワだ。
B賞のマグカップ（全1種）は電子レンジ使用OK！実用的で普段使いしやすいカラーリング。
C賞のアクリルキーホルダー（全8種）は約8cmのBIGサイズ。
D賞のアクリルキースタンド（全8種）は約5.5cmで、机の上にひっそりと置けるサイズ。
E賞の缶バッジ（全8種）は個性的なコアラの絵柄がはっきり見えるデザイン。
コアラのデザインには、アクスタになったコアラやクレーンゲームの景品になったコアラも。
そして、WチャンスにはBIGアクリルスタンド（全1種）が10名に当たる。
また購入特典はアクリルコースター（全8種）をご用意。１会計につき5枚購入ごとに、ランダムで1枚もらえる。
（C）LOTTE/コアラのマーチプロジェクト
