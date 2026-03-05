「Pixel」「Galaxy」「AQUOS」の競争激化！ 東京圏のAndroidスマホ人気ランキングTOP10 2026/3/5
「BCNランキング」2026年2月23日〜3月1日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
2位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
3位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）
4位 Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）
5位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
6位 A5 5G(au)（OPPO）
7位 arrows We2 F-52E（FCNT）
8位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
9位 Galaxy S25 SC-51F（SAMSUNG）
10位 Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
