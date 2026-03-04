KAT-TUNの解散からまもなく1年が経とうとしている。元メンバーたちはそれぞれの道を歩むなか、あの人物にも新たな動きがーー。

’25年3月31日に解散したKAT-TUN。亀梨和也（40）はSTARTO ENTERTAINMENTを退所、上田竜也（42）と中丸雄一（42）はSTARTO社に残り個人活動を続けている。

「’25年11月に行われたKAT-TUNの解散ライブには、’10年にKAT-TUNを脱退していた赤西仁さん（41）も駆けつけました。交流が続いている様子に、再集結を望む声は増すばかりです」（スポーツ紙記者）

そんななかで、田中聖（40）もまた、KAT-TUNのメンバーたちとの交流を図っているようで……。

「’13年に“度重なるルール違反”を理由にジャニーズ事務所（当時）から専属契約を解除されると、’22年2月には覚せい剤取締法違反で逮捕され、懲役1年8カ月（執行猶予3年）が言い渡されました。その直後に再度覚せい剤使用の疑いで逮捕されました。’23年12月に懲役2年8カ月の実刑が確定し、’24年2月から収監されていました」（前出・スポーツ紙記者）

彼のやんちゃぶりを本誌もたびたびキャッチしている。

’13年10月30日の深夜、都内のクラブで行われたハロウィンパーティに田中の姿が。両目の周りが黒のペイントや蜘蛛の巣のイラストで囲まれ、口元には赤い血を模したようなメイクも。カラーコンタクトを入れた黒目のない眼球は、まさに“異様”だった。

翌年にもハロウィンの仮装姿の田中をキャッチ。この日は左目と口元を切り裂かれたようなペイントで“傷だらけのピエロ”に扮し、路上で友人と思しき女性からメイクの仕上げをしてもらった後、上機嫌でクラブに入店していた。

しかし最近になって田中のSNSに変化があった。

「3月2日ごろまでに、田中さんがXで亀梨さんや中丸さん、そして田口淳之介さん（40）をフォローしたのです。田中さんから公式な発表はないものの、2月下旬ごろに田中さんが出所したとのうわさがSNS上で流れていたこともあり、かつての仲間たちをフォローしたことはファンの注目を集めています」（前出・スポーツ紙記者）

収監直前に田中は依存症専門オンラインメディアのインタビューに応じ、出所後を見据えてこう語っている。

《伝え方も、闘い方も、吐き出し方も、俺は音楽しか知りません。音楽がなくなったら何も表に出せなくなってしまう。だから音楽はなんらかの形で続けると思います。》（「Addiction Report」’24年2月19日）

さらに亀梨も’26年2月に発売されたアイドル誌『Myojo』で元メンバーについて《“これからもよろしく”の一言》《それは、赤西（仁）くんであり、田口（淳之介）であり、（田中）聖であっても変わらない》とも話している。

KAT-TUN6人の集結に、一気に現実味が帯びているーー。