新幹線内へ移動する大谷の姿が話題

野球日本代表「侍ジャパン」は、2日から京セラドームでオリックス、阪神との強化試合に臨んでいる。1日には名古屋から新幹線で大阪へ移動。SNSなどでボディーガードに囲まれながら新幹線内へ移動する大谷の姿が公開されると、驚きの声が上がった。

侍戦士たちは濃紺スーツで新大阪駅に到着した。居合わせたファンが騒然とする中、特に目をひくのが大谷を囲むセキュリティと、ガタイの大きさだ。確認できるセキュリティの数は3人ほどだが、大谷はその誰よりも大きいように見える。

この光景にSNS上では、「大谷くん、SPよりガタイが良くて笑ってしまう」「守られているはずの大谷選手が一番強そう」「大谷翔平、デカすぎやろ……」「SPが3人もつくのは流石スーパースター」「屈強なボディーガードの方までも小さく見える」といった、その別格のサイズ感に対する驚きの声が続出している。

MLB公式サイトのプロフィールによると、大谷のサイズは193センチ、95キロ。ファンの間でも圧倒的な体格が度たび話題になるが、プロのボディーガードと並んだことで、改めてその「規格外」のスケールを証明する形となった。（Full-Count編集部）