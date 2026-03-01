【殿堂入り】クックパッドで人気！ちらし寿司の「錦糸卵」を簡単＆きれいに作れるレシピ

【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.111】1000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。

ちらし寿司をきれいな「錦糸卵」でおめかし

もうすぐひな祭り。当日にちらし寿司を作るという方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、ちらし寿司の彩りに欠かせない「錦糸卵」を上手に作れる殿堂入りレシピをご紹介。初挑戦でもうまくできた！という声もたくさん届いているから、今まで錦糸卵を手作りしたことがない方にもおすすめのレシピです。

つくれぽ2600件超の人気レシピ「片栗粉不使用！錦糸卵」

調理のポイントはこれだけ！

ポイント1：卵はしっかりと溶く！



ポイント2：フライパンはしっかり温めて！



卵は白身が残らないように、よく溶いておきましょう。焼く際はフライパンを事前にしっかりと温めて。卵液を流し入れて広げたら一度火を消し、余熱で火を通すときれいに作れますよ。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）でも、「今まで錦糸卵がうまく作れなかったけど、このレシピで簡単に作れて感激！」「酢飯にもばっちり合う控えめな甘さで、おいしかったです」といった声がたくさん届いています。

ちらし寿司のほか、春雨サラダや夏の冷やし中華など、覚えておくとオールシーズン活躍してくれる錦糸卵のレシピ。ぜひ作ってみてくださいね。

（TEXT：菱路子）

