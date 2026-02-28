

■今週の相場ポイント

1.日経平均は2週ぶり反発、一時5万9000円台

2.対米投融資への期待続く、関連銘柄に物色

3.エヌビディア最高益決算、市場予想上回る

4.国内半導体株は失速気味に、材料出尽くし感

5.バリュー株・中小型グロース株に買い広がる



■週間 市場概況

今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比2024円(3.6％)高の5万8850円と、2週ぶりに上昇した。



今週は取引日が4日間のみだったが、全体相場は大きく水準を切り上げた。日経平均は連日の最高値更新で初となる5万9000円台に乗せる場面も。週後半は半導体関連株の上昇が一服したものの、他のセクターに物色が広がり底堅く推移した。



天皇誕生日の祝日を含む3連休明け24日(火)の日経平均は上昇。トランプ米大統領の関税政策を巡る先行き不透明感が意識されるも、半導体製造装置関連の主力銘柄や光ファイバー関連への買いが活発化。対米投融資に絡むAIインフラ構築プロジェクトに対する期待感が関連銘柄を刺激した。25日(水)は大幅高。引き続き主力株中心に投資資金が流入した。日経平均は終値で1200円あまり上昇し、5万8000円台に乗せて史上最高値を更新した。26日(木)も上値追い態勢を堅持。この日、日本時間早朝に注目の米エヌビディア の11-1月期決算発表が行われた。売上高、利益とも四半期ベースで過去最高を更新し、市場予想も上回った。これを受け、東京市場もリスクオンの地合いが加速するかに思われたが、一連の半導体関連株は朝高後に値を消すなど失速気味に。材料出尽くし感から利益確定売りが先行する形となった。他方で半導体以外のセクターに物色が広がり、これが全体相場を支えた。銀行などのバリュー株や中小型グロース株の上昇が目立った。27日(金)も上昇。これで日経平均は4日続伸となった。半導体関連株の軟調ムードが拭えないなか、日経平均は朝方安く始まったものの底堅さを発揮し、大引けにかけてプラス圏に浮上する強さをみせた。引き続きバリュー株やグロース株への物色が旺盛だった。



■来週のポイント

来週から3月相場入りとなる。日経平均は6万円大台乗せが期待されるが、短期間に急上昇しているだけに利益確定売りの圧力も強いものと思われる。やや出遅れて最高値を更新したTOPIXの方が優位となる展開もありそうだ。



重要イベントとしては、国内では3日朝に発表される1月完全失業率と1月有効求人倍率、および10-12月期法人企業統計調査が注目される。海外では2日に発表される米国2月ISM製造業景気指数、4日に発表される中国2月製造業PMI、米国2月のADP雇用統計とISM非製造業景気指数、6日に発表される米国2月雇用統計と米国1月小売売上高に注視が必要だろう。



■日々の動き（2月24日～2月27日）



【↑】 2月24日(火)―― 反発、米株安もAI関連中心に買い優勢

日経平均 57321.09( +495.39、+0.87) 売買高26億4475万株 売買代金 8兆5807億円



【↑】 2月25日(水)―― 続急伸、終始リスク選好で最高値を更新

日経平均 58583.12( +1262.03、+2.20) 売買高27億7074万株 売買代金 8兆8873億円



【↑】 2月26日(木)―― 3日続伸、一時下げ転換も連日最高値

日経平均 58753.39( +170.27、+0.29) 売買高26億1312万株 売買代金 8兆8877億円



【↑】 2月27日(金)―― 4日続伸、幅広い業種が買われ連日最高値

日経平均 58850.27( +96.88、+0.16) 売買高31億818万株 売買代金 9兆9030億円



■セクター・トレンド

(１)全33業種中、32業種が値上がり

(２)上昇率トップは住友鉱 <5713> など非鉄。資源株は伊藤忠 <8001> など大手商社、ＩＮＰＥＸ <1605> など鉱業も大幅高

(３)ＫＯＡ <6999> など電機、セイコーＧ <8050> など精密機器、武蔵精密 <7220> など輸送用機器といった輸出株も高い

(４)内需株はドリームＩ <4310> などサービス、三菱倉 <9301> など倉庫・運輸、東洋エンジ <6330> など建設が大きく買われた

(５)日本取引所 <8697> などその他金融、いちよし <8624> など証券、ＳＯＭＰＯ <8630> など保険といった金融株も堅調

(６)唯一の下落は日本製鉄 <5401> など鉄鋼



■【投資テーマ】週間ベスト５ (株探PC版におけるアクセス数)

１(１) レアアース

２(３) 防衛

３(５) 半導体

４(２) SaaS

５(６) データセンター

※カッコは前週の順位



株探ニュース

