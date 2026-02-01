事業が伸びるほど、予算と実績のズレを早くつかめるかどうかで次の一手は変わります。

ZIPAIR Tokyoは、経営管理プラットフォーム「DIGGLE」を2026年2月から本格導入しました。

狙いは、最少人数でもPDCAを最速で回せる経営体質へのアップデートです。

DIGGLE「ZIPAIR Tokyo経営管理プラットフォーム導入事例」

本格導入時期：2026年2月対象企業設立日：2018年7月31日対象企業従業員数：957名対象企業資本金：1億円

DIGGLEは、経営データを一元管理し、脱エクセルで予実分析を進めるクラウド型の経営管理プラットフォームです。

ZIPAIR Tokyoは、日本航空の100％出資で設立された中長距離国際線LCCです。

今回の導入では、戦略的な投資判断を支える基盤を整え、拡大フェーズでも意思決定速度を落とさない運用を目指しています。

導入背景と2030年代に向けた管理基盤の再設計

事業拡大の目標時期：2030年代日本航空の出資比率：100％

設立初期は小規模な予算管理でも運用できていましたが、事業拡大にともない管理の精度と速度に再設計が必要になりました。

2030年代の規模拡大を見据えるなら、判断材料を部門横断でそろえられる基盤づくりが先行条件になります。

予実差と見込差を早期把握するデータ運用

分析で扱う主要変数：3項目（単価・数量・金額）差分把握：2軸（予実差・見込差）

導入効果として重視されたのは、外部システムのデータを取り込みながら加工工数を減らし、差分を早く把握できる運用です。

単価と数量を分けて追える設計は、金額だけでは見えにくい変化要因を切り分ける場面で効いてきます。

選定を後押しした機能要件と実務フィット

主な評価ポイント：6項目管理対象指標：2種類（財務・非財務）

ZIPAIR Tokyoが評価したのは、シミュレーションのしやすさ、脱表計算ソフトでの一元運用、社内コミュニケーション機能の実務適合です。

数値更新をシステム上で完結できる構造は、入力ミスの温床を減らしながら、関係部署の認識差を小さくする効果が期待できます。

最少人数運用を支える伴走支援と拡張ロードマップ

新規プロダクト公開：4本（2025年4月〜2026年1月）市場シェア実績：2024年度 No.1（予実管理SaaS）

DIGGLE側は、初期設定だけでなく体制構築まで伴走する支援を用意しており、少人数運用でも定着フェーズを進めやすい設計です。

予実管理で蓄積したノウハウを人員管理や設備投資管理へ広げるロードマップも示され、経営管理全体をつなぐ拡張性が見えてきます☆

成長局面の企業ほど、数字を集める作業より、数字を使って決める時間を増やせるかが勝負になります。

ZIPAIR Tokyoの導入事例は、少人数でも判断の質と速度を両立させる経営管理の実装例として参考にしやすい内容です。

【最少人数でPDCAを最速運用！

DIGGLE「ZIPAIR Tokyo経営管理プラットフォーム導入事例」】の紹介でした。

よくある質問

Q. ZIPAIR TokyoがDIGGLEを本格導入したのはいつですか？

2026年2月から本格導入しています。

Q. 今回の導入で重視された分析項目は何ですか？

単価・数量・金額の3項目を変数として扱い、予実差と見込差の把握に活用します。

Q. セレクション時に評価された機能はどのくらいありますか？

主な評価ポイントとして6項目が挙げられています。

