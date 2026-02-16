かつて恋愛バラエティ番組「あいのり」で人気を博したヒデが、美人シングルマザーからの積極的なアプローチに、思わず照れを爆発させた。

【映像】ヒデが翻弄された32歳シンママ美女

ABEMAの『秘密のママ園』では、シングルマザー限定の恋愛企画「ママも、恋してイイですか？」を放送。スタジオでは、MCを務める滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみに加え、ゲストの今泉佑唯が、大人の余裕と脆さが入り混じるシンママ・シンパパたちの恋模様を見守った。

今回の焦点となったのは、現在はイベント制作会社を経営するヒデと、シングルマザーのうーちゃんの展開である。うーちゃんからバーカウンターへ誘われたヒデは、30歳の時に仕事に没頭するあまり妻と疎遠になり、帰宅するとテーブルの上に離婚届が置かれていたという衝撃の過去を告白。「幸せにできなかった罪悪感があった」と、長年次の結婚に踏み込めなかった胸中を赤裸々に語った。

そんな重い過去をさらけ出したヒデに対し、うーちゃんは「話した感じで（合うと）分かる。フィーリングですよ」と余裕の笑顔で切り込んだ。さらに「ヒデさんのこと第一印象良かった人多そう。私、第一印象、一番良かったですもん」と直球の告白を重ねると、ヒデは「本当？ 一番？ やばい。頑張ってよかった」と、素直な喜びを露わにした。さらに「わー！やった！ってなったらヤバイですよ、41歳で浮かれたら」と自制しつつも、終始うーちゃんのペースに翻弄される姿に、近藤千尋は「主導権握ってる（うーちゃんに）」と、そのパワーバランスを分析した。