日産「“新”スポーティセダン」!?

2025年2月初旬、アメリカで日産の熱狂的なファンが4ドアセダン「セントラ」のカスタマイズモデルを企画し、「セントラSE RS」という名で発表しました。

セントラは、かつて日本で中核モデルだった「サニー」を源流に持つモデルで、1982年に北米でデビューしました。以降、世界戦略車として進化を重ね、シリーズ累計販売台数は650万台を超えます。

【画像】超カッコいい！ 日産「“新”スポーティセダン」!?を画像で見る（77枚）

元来、実用性と経済性を両立した4ドアセダンですが、近年はスポーティなスタイルを強めており、より幅広いユーザー層に訴求するモデルへと進化しています。

特に現行モデルは新世代グリルの「デジタルVモーション」と相まって、実用車というイメージにとどまらない存在感を示しています。

ボディサイズは全長183.3インチ（4655mm）×全幅71.5インチ（1816mm）×全高57.1インチ（1450mm）、ホイールベース106.5インチ（2705mm）。

パワートレインは2リッター直列4気筒ガソリンエンジン（最高出力149馬力、最大トルク146lb-ft） とCVTの組み合わせで、駆動方式はFWDです。

そんな4ドアセダンのカスタマイズモデルとして今回発表されたセントラSE RSは、クリエイターで日産のファンであるニスモ・ニック氏が企画しました。

スポーティな装いのグレード「RS」をベースに、日産のモータースポーツ部門を担う「ニスモ」のLM-RS6ブラックホイール（18インチ）、キャットバックエキゾースト、車高調整サスペンションを装着して、走りの質を高めています。

また、サイドに貼られたデカールは、2000年代半ばのNISMOグラフィックをアレンジしたものです。さらにフロントバンパーやリアバンパーの一部、ブレーキキャリパーにもレッドカラーを施すことで、レーシーな印象を強めています。

インテリアはレザーシートの表皮をブラックとレッドのコンビカラーとし、エクステリアと統一感のあるスポーティな空間に仕上げました。

ニック氏はInstagramで次のように投稿しています。「日産とニスモブランドへの情熱と愛情を体現しながら、セントラの斬新な解釈を表現しました」

メーカー公式モデルではありませんが、アリゾナ州にある日産取り扱いディーラーで販売中です。価格は3万6730ドル（約570万円）。ベースグレードより約1万ドル（約160万円）高い設定となっています。