¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦EXIT¤Î·ó¶áÂç¼ù¤¬¡¢¥Á¥ã¥éÃË¥¥ã¥é¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á»Ï¤á¤¿Åö»þ¤ËÆÏ¤¤¤¿¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¾×·âÅª¤Ê´«Í¶ÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅö»þ¤Î·ó¶á¤Î¼Ì¿¿¡õÆÏ¤¤¤¿DM¤ÎÆâÍÆ
¡¡2·î15ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡õÈþ¾¯½÷¤¬Âç½¸¹ç¡ªºÇ¶¯°äÅÁ»Ò¤ÎÎ¢Â¦¤òÂç¸ø³«¡õ¿Æ¤âÅÐ¾ì¤·¤Á¤ã¤¦¤¾¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡×¤òÊüÁ÷¡£¡Ö¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÂçÌîÎé²»¤µ¤ó¤¬¡¢¸¶½É¤ÎÃÝ²¼ÄÌ¤ê¤òÊâ¤¯¤À¤±¤Ç°ìÅÙ¤Ë6¼Ò¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¶Ã°Û¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î¥¹¥«¥¦¥È»ö¾ð¤¬¼¡¡¹¤È¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤¬»¨»ï¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡Ö·¯¤ÏÀäÂÐÇä¤ì¤ë¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿²¦Æ»¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹Ãæ¡¢·ó¶á¤Ï¼«¿È¤ËÆÏ¤¤¤¿°Û¿§¤Î¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¥Á¥ã¥éÃË·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð»Ï¤á¤¿º¢¡¢SNS¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤Ø¤ÎÍ¶¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ø¥ë¥×Í×°÷¡×¤È¤·¤Æ¤Î¾·½¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÖÂ¨ÀïÎÏ¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÌÌ¡¹¤ÏÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£