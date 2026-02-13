ファーウェイ・ジャパンはイヤーカフ型イヤホン『HUAWEI FreeClip 2』を2月20日より一般発売する。

『HUAWEI FreeClip 2』は、前モデル『HUAWEI FreeClip』から装着感と音質を向上させた次世代モデルだ。

「HUAWEI FreeClip」シリーズの代名詞である形状記憶合金を使った革新的な C-bridge（C-ブリッジ）デザインは、外側の素材を液体シリコンに変え、より柔らかくなり、長時間の装着でも締め付けを感じにくくなった。また重量は片耳約5.1g、体積は約11%小さくなっているほか、自社開発デュアル振動板ドライバーを搭載することで、最大音量が約2倍となった。

イヤホンは左右の耳を自動識別でき、左右対称のデザインによって左右の区別をする必要がない作りだ。また、落下検知機能も備えているため、装着中のイヤホンの片方が落下した場合、衝撃を感知して、もう片方の装着中のイヤホンからアラート音を鳴らす。

『HUAWEI FreeClip 2』には前モデルと同様、逆音波システムを導入しており、音波を逆音波で打ち消し、音漏れを抑えている。

ファーウェイ史上初めてイヤホンに AI 処理に特化したプロセッサーNPUを搭載したことで、演算能力が向上した。NPUによってマイクのノイズを除去して自分の声をクリアにするほか、相手の声を強調するスマート自動音量調整機能も用意されている。

バッテリーは1回のフル充電で、イヤホン単体で最長9時間の連続音楽再生、充電ケース込みで最大38時間の音楽再生が可能だ。急速充電に対応しており、約10分の充電で最大3時間音楽再生できる。

カラーバリエーションはブルー・ブラック・ホワイトの3色となる。専用アクセサリーが付属した『HUAWEI FreeClip 2 Jewel Edition』は、数量限定で通常版と同じ価格で同時発売する。

また、イヤホン紛失サポートを無料で申し込めるキャンペーンを実施する。イヤホンのシリアルコードを使って登録することで、片側イヤホンを補償するサービスが受けられる。詳細はキャンペーンページを確認してほしい。

『HUAWEI FreeClip 2』は、市場想定価格 27,280 円（税込）で販売される。

