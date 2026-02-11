SURFACEが4月25日、新設ライブハウスとなる東京・五反田BLAZE GOTANDAにて＜SURFACE LIVE 2026「JOINUS2」＞を開催することが発表となった。これは本日2月11日、東京・Star Pine’s Caféで行われたライブ中に発表されたものだ。

1998年5月27日にシングル「それじゃあバイバイ」でメジャーデビューを果たしたSURFACEは、「さぁ」や「なにしてんの」などヒット曲を生み出しつつも、2010年に解散。デビュー20周年の2018年に再始動を果たし、ソロと並行しながらユニット活動も精力的に続けている。

＜SURFACE LIVE 2026「JOINUS2」＞の会場となるBLAZE GOTANDAは、2024年7月末をもって閉館となった新宿BLAZEが、五反田へ場所を移し、2026年2月に新設されたライブハウスだ。

チケットのSURFACEオフィシャルYouTubeチャンネルメンバーシップ最速先行は、明日2月12日正午12時より。

■ライブ＜SURFACE LIVE 2026「JOINUS2」＞

4月25日(土) 東京・BLAZE GOTANDA

open15:00 / start15:30

▼チケット

前売り \8,000-(税込) ※ドリンク代別

※スタンディング

※年齢制限：3歳以上有料(3歳未満入場不可)

【公式YouTubeチャンネルメンバーシップ先行チケット】

受付期間：2月12日(木)12:00〜2月23日(月/祝)23:59

URL：https://www.youtube.com/@SURFACEOfficial0527

（問）DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com/

関連リンク

◆SURFACE オフィシャルX

◆SURFACE オフィシャルYouTubeチャンネル

◆椎名慶治 オフィシャルサイト

◆永谷喬夫 オフィシャルサイト