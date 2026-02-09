¡Ô2026¡Ö¤¬¤Ã¤«¤ê¡×Åß¥É¥é¥ÞTOP5¡Õ¶¶ËÜ´ÄÆà¼ç±é¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¤È¶Ïº¹¤Î¥ï¡¼¥¹¥È1°Ì¤Ï¡Ö1ÏÃ¤ÇÃ¦Íî¡×
¡¡2026Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ëÅß¥É¥é¥Þ¤âÁ´ºîÉÊ¤¬½é²ó¤ò½ª¤¨¡¢ÃæÈ×¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤â¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤â10Âå¡Á70Âå¤Þ¤Ç¤Î½÷À»ëÄ°¼Ô1000¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡£1ÏÃ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¬¤Ã¤«¤ê¡×¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ÀßÄê¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä!
¡Ú·ë²Ì°ìÍ÷¡Û1000¿Í¤¬Áª¤Ö¡Ö¤¬¤Ã¤«¤ê¡×Åß¥É¥é¥ÞÃæ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°TOP5
5°Ì¤Ï¡ØDREAM STAGE¡Ù
¡Ö1ÏÃ¸«¤¿¤±¤ÉÆâÍÆ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡¦32ºÐ¡Ë¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤ï¡×¡Ê¼¢²ì¸©¡¦44ºÐ¡Ë
¡¡ÃæÂ¼ÎÑÌé¼ç±é¤Î¡ØDREAM STAGE¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¶È³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ãºÊ¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¼å¾®·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÎý½¬À¸7¿Í¤È¤È¤â¤Ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNAZE¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢Ì´¤òÄÉ¤¦K-POPÈÇ¥¹¥Ýº¬¥É¥é¥Þ¡£
¡ÖNAZE¡×¤Ï²Í¶õ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤¬´Ø¤ï¤ê¡¢Ìó3Ç¯¤ò¤«¤±¤ÆÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¼Âºß¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤¤¤¦ÏÃÂêºî¤À¤Ã¤¿¤¬¨¡¡£
¡Ö¥É¥é¥Þ¤è¤ê¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡ØNAZE¡Ù¤ÏÇä¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÊÄÅÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡¡¥É¥é¥Þ¤è¤ê¤â¥ê¥¢¥ë°éÀ®¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¹â»ëÄ°Î¨¤À¤Ã¤¿¡©
4°Ì¤Ï¾¾²¼Æà½ï¼ç±é¤Î¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù
¡¡4°Ì¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¼ç¿Í¸ø¤ÎÉ×¤¬¥¯¥º¤¹¤®¤ë¡×¡ÊÊ¡²¬¸©¡¦42ºÐ¡Ë¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦50ºÐ¡Ë
¡¡¾¾²¼Æà½ï¼ç±é¤Î¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Àî¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿°äÂÎ¤ò¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É×¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿¤³¤È¤«¤é´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£»à¤ó¤À¤Ï¤º¤ÎÉ×¤¬1Ç¯¸å¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢
¡ÖÉ×¤Î°ì¼ù¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¥¯¥º¡£¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ÈÉÔÎÑ¤·¤Æ²È¤ò½Ð¤Æ1Ç¯¸å¤Ë¤Õ¤é¤ê¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥À¥á¤ÊÉ×¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÀ»»Ò¡Ê¾¾²¼¡Ë¤ËÆ±¾ð¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢²¿ÅÙ¤âÉ×¤Ë¸À¤¤¤¯¤ë¤á¤é¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÊÄÅÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡¡°ÂÅÄ¤Î¥¯¥º¤Ã¤×¤ê¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¥Ï¥Þ¤ë¤Î¤â¤è¤·¡©
¡Ö¤¬¤Ã¤«¤ê¡×Åß¥É¥é¥ÞBEST3
¡Ö»þÂåÃÙ¤ì´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÊÆÊÌÚ¸©¡¦49ºÐ¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥É¥é¥Þ¤ÎÍ×ÁÇ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡Ê»³Íü¸©¡¦26ºÐ¡Ë
¡¡3°Ì¤Ï¡¢¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¼ç±é¤Î¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£µ¬Î§Àµ¤·¤¯¤Þ¤¸¤á¤Ê·ºÌ³´±¡¦¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶¡Ë¤¬»¦¿ÍÍÆµ¿¼Ô¡¦Îç¼£¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£³¤³°¤Çµ¯¤¤¿¾×·â¤Î¼ÂÏÃ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿Êª¸ì¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡Ö³¤³°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½÷À·ºÌ³´±¤¬ÃËÀ¤ÎË¼¤òÃ´Åö¤È¤«¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤·Îä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£
¡Ö¸µ¥ä¥ó¤Ë¤Ï¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢°å¼Ô¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÊµÜºê¸©¡¦25ºÐ¡Ë¡¢¡Ö¶¶ËÜ´ÄÆà¤Î¿¦¶È¤â¤Î¤Ï¤â¤¦¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡ÊÅçº¬¸©¡¦48ºÐ¡Ë
2°Ì¤Ï¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù
¡¡2°Ì¤Ï¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£¸µ¥ä¥ó¥¡¼¡¦¸Ð²»ÇÈ¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤¬¿ÆÍ§¤Î»ö¸Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌÔÊÙ¶¯¤ÎËö¡¢Ç¾¿À·Ð³°²Ê°å¤È¤Ê¤ê¡¢¸½¾ì¤ò²þ³×¤·¤Æ¤¤¤¯°åÎÅ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡ÖÀßÄê¤ÈÅ¸³«¤¬¹ÓÅâÌµ·Î¤Ê¤Î¤È¡¢Ä«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Î¼ç±é½÷Í¥¤ÈµÓËÜ²È¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹Í×°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤Í¡£¤Þ¤¿ÉÂ±¡¤Î³°´Ñ¤Ë¼ýÏ¿¸½¾ì¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÏÑ´ß¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·î9¤Ç¤âÍ½»»¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¤ÈÍ¾·×¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤âÌÜ¤¬¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀ®ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡¡·î9¤ÎÄãÌÂ¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤À¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¥ï¡¼¥¹¥ÈºîÉÊ
¡¡¤½¤·¤Æ¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¥ï¡¼¥¹¥ÈºîÉÊ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢
¡Ö1ÏÃ¤ÇÃ¦Íî¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡¦32ºÐ¡Ë¡¢¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¡Ê»³¸ý¸©¡¦39ºÐ¡Ë
¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¤Îº£ÀôÎÏºÈ»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£¿ùºé²Ö±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ê¸ºÚ¤Î¥¥ã¥é¤Ë¸ÍÏÇ¤¦»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢À®ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡ÖÎø¤òÂêºà¤Ë¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¼è¤êÊý¤ËÇº¤ó¤À¤ê¡¢¥¢¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¤Ê¤ÉÀ¤ÎÌäÂê¤âÉÁ¤¯¤Ê¤É¡¢¿´¤Î±ü¤ÎÉÔ°Â¤ä³ëÆ£¤¬ËÄÂç¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ä¥â¥Î¥í¡¼¥°¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂ¤ò¤¹¤¯¤ï¤ì¤ë°ÕÍßºî¡×
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤!