「バニースーツ プランニング」の「ヴェロニカ・スウィートハート 水着ver.」などfigmaが多数展示！【#ワンフェス】アニメ、ゲームからVTuberまでラインナップ
グッドスマイルカンパニーとマックスファクトリーは、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、さまざまな作品の可動フィギュア「figma」を展示している。
今回イベント会場の合同企業ブース「WONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!! 40」では、「バニースーツ プランニング」より「ヴェロニカ・スウィートハート 水着ver.」と「シルヴァ・バレルライン」のデコマスが登場。
また「Fate/Grand Order」より「バーサーカー/モルガン」の原型、「GUILTY GEAR -STRIVE-」より「ブリジット」の原型、「ドールズフロントライン2：エクシリウム」より「トロロ」と「クルカイ」の原型、「ホロライブプロダクション」より「猫又おかゆ」の原型も展示されている。
そのほか「不花侵領域」より「瑠花」の原型、「オーバーロードIV」より「アルベド」の原型、「Ghost of Yōtei」より「篤」の原型、「DOOM: The Dark Ages」より「ドゥームスレイヤー The Dark Ages Ver.」のデコマス、「ELDEN RING」より「霊馬・トレント」のデコマス、「強殖装甲ガイバー」より「ガイバーIII アルティメットエディション」と「ガイバーギガンティック」の原型、「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」より「リンク ティアーズ オブ ザ キングダムver. DXエディション（再販）」のサンプルなども並んでいる。【ヴェロニカ・スウィートハート 水着ver.】 【シルヴァ・バレルライン】 【バーサーカー/モルガン】 【ブリジット】 【トロロ】 【クルカイ】 【猫又おかゆ】 【瑠花】 【アルベド】 【篤】 【ドゥームスレイヤー The Dark Ages Ver.】 【霊馬・トレント】 【ガイバーIII アルティメットエディション】 【ガイバーギガンティック】 【リンク ティアーズ オブ ザ キングダムver. DXエディション（再販）】
(C)高峰ナダレ
(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT
(C) ARC SYSTEM WORKS
(C) SUNBORN All Rights Reserved.
(C) COVER
(C)neco
(C)丸⼭くがね・KADOKAWA刊／劇場版「オーバーロード」聖王国編製作委員会
(C)2026 Sony Interactive Entertainment LLC. Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment.
(C) 2026 ZeniMax. ZeniMax, id Software, and DOOM are trademarks of the ZeniMax group of companies. All rights reserved.
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)2024 FromSoftware, Inc.
(C)高屋良樹／KADOKAWA
(C)Nintendo