2月6日から公開されているSnow Man・目黒蓮、浜辺美波のW主演映画『ほどなく、お別れです』。5日、公式Xで公開された目黒の告知映像が話題となっている。

「この日、公式Xが《海を越えて、目黒蓮さんより皆さんへメッセージをいただきました》とポスト。《ほどなく、皆さんのもとへお届けです》と、呼びかけました。

目黒さんは、ハリウッドドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2に出演するため、カナダ・バンクーバーで撮影中ということで、現地から届いた映像のようです」（芸能記者）

目黒は、自分がすでに日本にいないことを明かしながら、ファンの反応を直接見られないのは『残念』としつつ、『遠く離れた場所からですけどチェックしてます』とコメント。

「さらに公開を控えて『ドキドキワクワクしています』と語り、映画を見た感想をSNSに書き込んでほしいと訴えていました」（同）

いつもの目黒による、穏やかな声でのメッセージ。だが、Xでは

《え、私のスマホが変なのかな？目黒くん顔違うんだけど加工！？みんな気づいてない…》

《なんかいつもと顔が違いますよね…》

と、ビジュアルの変化に違和感を覚えたファンもいたようだ。芸能プロ関係者が語る。

「前髪はナチュラルなセンター分けで大きく変わりませんが、眉毛がキリッと太く、目元も微妙に違う。以前はやさしいなかにも鋭さがありましたが、今回はより優しくなったように見えますね」

もちろん、総じていつものイケメン目黒蓮であることに変わりはないがーー。

「ライトの当て方や撮影環境、メイクの違いだけでも顔の印象は大きく変わります。海外ロケの役作りの一環と見る向きもありますね」（前出・芸能プロ関係者）

さて、本編は6日に公開され、Xでもさっそく《嗚咽の嵐》《ハンカチ2枚必要》《あちらこちらからすすり泣き》といった称賛が届いている。

「原作は作家・長月天音（ながつき・あまね）さんによる小説で、結婚から3カ月後に夫が病気となり、5年の闘病の末に亡くなった実体験をもとに、死別から2年をかけて書き上げられた作品です。

そんな物語が、今をときめく目黒さんと浜辺さんのW主演で映画化。誰もが経験しうる “大切な人との別れ” を葬祭プランナーを通して描く内容で、感動作になるのは間違いないでしょう」（同）

先のような作品に対する感想の数々も、遠く離れた地で撮影に励む目黒のもとへ、しっかり届いているはずだ。