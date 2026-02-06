東大博士課程の韓国人留学生が解説。尹大統領「死刑」求刑の背景にある韓国政治の構造がわかる
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「【目を疑う】なぜ韓国・尹前大統領が「死刑」？」と題した動画を公開。韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領が検察から「死刑」を求刑されたという衝撃的なニュースについて、東大博士課程のパクくん氏がその背景を解説した。
動画の冒頭でパクくん氏は、韓国の大統領は任期が終わると何かしらの事件が起きるイメージがあるとしつつも、「でも今回の話、次元が違います」と指摘。検察が元大統領（動画内での呼称）に下した言葉が「死刑」であったことに、韓国人の自身でさえ耳を疑ったと語った。
検察が尹氏を起訴・求刑した最大の理由は、「国家存亡の危機が存在しない状況で、憲法に違反する非常戒厳を宣言したこと」であるとパクくん氏は説明する。検察は、戒厳解除を阻止するために軍と警察を投入して国会を物理的に封鎖し、国会議長や与野党の代表らを拘束しようと計画した一連の行為が「国家を乱す暴動」に該当すると主張しているという。
では、なぜ「死刑」という極端な言葉が使われたのか。パクくん氏は検察の主張として4つの点を挙げる。第一に、非常戒厳という“最終兵器”を「自らの権力維持のために使った」国家権力の私物化。第二に、その行為が国家を守るものではなく「国家そのものを破壊する行為に近い」反国家活動と見なされたこと。第三に、事件後の態度に反省が見られなかったこと。そして最後に、国会侵入や選挙管理委員会への介入といった行為が「憲法史上、前例がないレベルの破壊行為」と判断されたことだ。
しかし、パクくん氏は実際に死刑が執行される可能性は低いと見る。その根拠として、過去に刑事処罰を受けた全斗煥（チョン・ドゥファン）元大統領や朴槿恵（パク・クネ）元大統領らの事例を挙げる。全斗煥氏はクーデターと光州事件で多数の死者を出した責任を問われ、一度は死刑判決を受けたものの、最終的には無期懲役に減刑され、特別赦免されている。氏はこの事実を「極めて重い前例」とし、韓国の司法と政治の力学を解説した。
最後に、この事件が日本に与える直接的な影響はほぼないとしつつも、裁判が進むにつれて韓国内のデモが激化する可能性に言及。韓国では政治と国民感情の距離が近いとし、渡航する際にはデモ情報などを事前に確認するよう注意を促した。
動画の冒頭でパクくん氏は、韓国の大統領は任期が終わると何かしらの事件が起きるイメージがあるとしつつも、「でも今回の話、次元が違います」と指摘。検察が元大統領（動画内での呼称）に下した言葉が「死刑」であったことに、韓国人の自身でさえ耳を疑ったと語った。
検察が尹氏を起訴・求刑した最大の理由は、「国家存亡の危機が存在しない状況で、憲法に違反する非常戒厳を宣言したこと」であるとパクくん氏は説明する。検察は、戒厳解除を阻止するために軍と警察を投入して国会を物理的に封鎖し、国会議長や与野党の代表らを拘束しようと計画した一連の行為が「国家を乱す暴動」に該当すると主張しているという。
では、なぜ「死刑」という極端な言葉が使われたのか。パクくん氏は検察の主張として4つの点を挙げる。第一に、非常戒厳という“最終兵器”を「自らの権力維持のために使った」国家権力の私物化。第二に、その行為が国家を守るものではなく「国家そのものを破壊する行為に近い」反国家活動と見なされたこと。第三に、事件後の態度に反省が見られなかったこと。そして最後に、国会侵入や選挙管理委員会への介入といった行為が「憲法史上、前例がないレベルの破壊行為」と判断されたことだ。
しかし、パクくん氏は実際に死刑が執行される可能性は低いと見る。その根拠として、過去に刑事処罰を受けた全斗煥（チョン・ドゥファン）元大統領や朴槿恵（パク・クネ）元大統領らの事例を挙げる。全斗煥氏はクーデターと光州事件で多数の死者を出した責任を問われ、一度は死刑判決を受けたものの、最終的には無期懲役に減刑され、特別赦免されている。氏はこの事実を「極めて重い前例」とし、韓国の司法と政治の力学を解説した。
最後に、この事件が日本に与える直接的な影響はほぼないとしつつも、裁判が進むにつれて韓国内のデモが激化する可能性に言及。韓国では政治と国民感情の距離が近いとし、渡航する際にはデモ情報などを事前に確認するよう注意を促した。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
【パクくん、博士（工学）】28歳。韓国歴19年、日本歴9年、渡航国数31カ国。韓国ソウル生まれ。韓国一の受験激戦地テチドンで勉学。韓国の高校を卒業後、日韓政府の国費留学生として来日。九州大学の学部を卒業、東大院の修士課程を修了。2026年3月に東大院の博士課程を修了。専門は分析化学。日韓英のトリリンガル。