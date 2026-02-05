「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日正午現在で任天堂<7974.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



５日の東証プライム市場で任天堂が続落。同社は３日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表し、最終利益は前年同期比５１．３％増の３５８８億６３００万円となった。新型ゲーム機「Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ ２（ニンテンドースイッチ２）」の販売は拡大している。２６年３月通期の同利益予想（３５００億円）はすでに上回ったものの、業績予想を据え置いたことも嫌気され、４日の株価は急落した。半導体メモリー価格上昇の影響が今後、出てくることも警戒された。ただ、株価の大幅な下落でリバウンド狙いの買いも期待されているようだ。



出所：MINKABU PRESS