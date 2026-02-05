肉の旨みがしみしみの大根を食べる料理。コウケンテツ流『豚肉と大根のポッサム』

旬の大根1/3本をぺろりと使い切り。コウケンテツさんに教わるのは、豚肉が驚くほどやわらかくなる韓国料理のポッサム。じっくりゆでてとろける食感に仕上げた豚肉と、そのうまみがたっぷり溶け出したゆで汁で煮た大根は、噛むたびにしみじみおいしい。かんきつ香るねぎだれで軽やかに味わって。

『豚肉と大根のねぎだれポッサム』のレシピ

材料（3〜4人分）

豚バラかたまり肉……1本（約400g）
大根……1/3本（約400g）
好みで仕上げ用のすだち（またはゆず）……適宜

〈ゆで汁用〉
ねぎの青い部分……1本分 　
にんにく……1かけ 　
塩……小さじ1 　
酒……1/2カップ

〈ねぎだれ〉※ 　
ねぎの白い部分のみじん切り……10cm分 　
すだちの絞り汁……1個分（またはゆずの絞り汁……小さじ2強） 　
しょうがのすりおろし……1かけ分 　
白いりごま……小さじ1 　
しょうゆ……大さじ2 　
酢……大さじ1 　
砂糖……小さじ1
ごま油……小さじ1

※作りやすい分量

作り方

（1）下ごしらえをする

大根は厚めに皮をむき、幅2cmの半月切りにする。にんにくはめん棒などでたたいて（または木べらで）つぶす。〈ねぎだれ〉の材料は混ぜる。

（2）ゆでる

口径約22cmの鍋に豚肉、大根と、〈ゆで汁用〉の材料を入れる。肉がかぶるくらいの水を加えて火にかけ、煮立ったら弱火で25〜30分煮る。途中、豚肉の表面が湯から出ないよう、厚手のペーパータオルをかぶせる。

（3）盛りつける

豚肉をバットなどに取り出し、新しいペーパータオルをゆで汁に浸してから、豚肉にかぶせて粗熱を取る。豚肉を薄切りにして大根とともに器に盛り、たれをかけて、好みですだちを添える。

POINT

たれや仕上げに使うかんきつは、旬のものでOK。すだちやゆずのほかに、レモンなどお好みで♪

手間をかけたように見えて、作り方は意外とシンプル。 口の中でほどける豚肉と、大根のしみじみとしたおいしさを、ぜひご堪能ください。

『オレンジページ』2026年2月2日号より）

教えてくれたのは…
コウ ケンテツコウ ケンテツ
料理家

食材のよさを生かした手軽な家庭料理の数々が人気の料理家。YouTube公式チャンネル「Koh Kentetsu Kitchen」で秘伝のレシピを公開中。高1、中1、小2の1男2女の父。

