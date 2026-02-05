肉の旨みがしみしみの大根を食べる料理。コウケンテツ流『豚肉と大根のポッサム』
旬の大根1/3本をぺろりと使い切り。コウケンテツさんに教わるのは、豚肉が驚くほどやわらかくなる韓国料理のポッサム。じっくりゆでてとろける食感に仕上げた豚肉と、そのうまみがたっぷり溶け出したゆで汁で煮た大根は、噛むたびにしみじみおいしい。かんきつ香るねぎだれで軽やかに味わって。
『豚肉と大根のねぎだれポッサム』のレシピ
材料（3〜4人分）
豚バラかたまり肉……1本（約400g）
大根……1/3本（約400g）
好みで仕上げ用のすだち（またはゆず）……適宜
〈ゆで汁用〉
ねぎの青い部分……1本分
にんにく……1かけ
塩……小さじ1
酒……1/2カップ
〈ねぎだれ〉※
ねぎの白い部分のみじん切り……10cm分
すだちの絞り汁……1個分（またはゆずの絞り汁……小さじ2強）
しょうがのすりおろし……1かけ分
白いりごま……小さじ1
しょうゆ……大さじ2
酢……大さじ1
砂糖……小さじ1
ごま油……小さじ1
※作りやすい分量
作り方
（1）下ごしらえをする
大根は厚めに皮をむき、幅2cmの半月切りにする。にんにくはめん棒などでたたいて（または木べらで）つぶす。〈ねぎだれ〉の材料は混ぜる。
（2）ゆでる
口径約22cmの鍋に豚肉、大根と、〈ゆで汁用〉の材料を入れる。肉がかぶるくらいの水を加えて火にかけ、煮立ったら弱火で25〜30分煮る。途中、豚肉の表面が湯から出ないよう、厚手のペーパータオルをかぶせる。
（3）盛りつける
豚肉をバットなどに取り出し、新しいペーパータオルをゆで汁に浸してから、豚肉にかぶせて粗熱を取る。豚肉を薄切りにして大根とともに器に盛り、たれをかけて、好みですだちを添える。
POINT
たれや仕上げに使うかんきつは、旬のものでOK。すだちやゆずのほかに、レモンなどお好みで♪
手間をかけたように見えて、作り方は意外とシンプル。 口の中でほどける豚肉と、大根のしみじみとしたおいしさを、ぜひご堪能ください。
食材のよさを生かした手軽な家庭料理の数々が人気の料理家。YouTube公式チャンネル「Koh Kentetsu Kitchen」で秘伝のレシピを公開中。高1、中1、小2の1男2女の父。