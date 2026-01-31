ワシントン・ウィザーズ vs ロサンゼルス・レイカーズ

日付：2026年1月31日（土）

開催地：キャピタル・ワン・アリーナ（Washington）

最終スコア：ワシントン・ウィザーズ 111 - 142 ロサンゼルス・レイカーズ

NBAのワシントン・ウィザーズ対ロサンゼルス・レイカーズがキャピタル・ワン・アリーナ（Washington）で行われた。

第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし27-41で終了する。

第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び48-77で終了する。

第3クォーターはワシントン・ウィザーズが試合を有利に運び84-108で終了する。

第4クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び111-142で終了する。

試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は17:40出場、11得点、2アシスト、2リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-01-31 11:35:10 更新