【NBA試合速報】2026年1月31日（土） ワシントン・ウィザーズ vs ロサンゼルス・レイカーズ
ワシントン・ウィザーズ vs ロサンゼルス・レイカーズ
日付：2026年1月31日（土）
開催地：キャピタル・ワン・アリーナ（Washington）
最終スコア：ワシントン・ウィザーズ 111 - 142 ロサンゼルス・レイカーズ
NBAのワシントン・ウィザーズ対ロサンゼルス・レイカーズがキャピタル・ワン・アリーナ（Washington）で行われた。
第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし27-41で終了する。
第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び48-77で終了する。
第3クォーターはワシントン・ウィザーズが試合を有利に運び84-108で終了する。
第4クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び111-142で終了する。
試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。
ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は17:40出場、11得点、2アシスト、2リバウンドとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-01-31 11:35:10 更新