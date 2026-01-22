２６日のＴＢＳ「ｎｅｗｓ２３」では、７政党による党首討論が放送された。収録は２５日。自民・高市早苗、維新・藤田文武、中道・野田佳彦、国民・玉木雄一郎、参政・神谷宗幣、共産・田村智子、れいわ・大石晃子の７党首が出演した。

終盤に「政治とカネ」がテーマとなり、自民が不記載議員を公認すると指摘されると、高市首相は、「みそぎが終わったとか、そういうことは考えておりません。重く受け止めています」とする一方で、「１回あやまちがあった、不記載があったということで、２度と政治家になっちゃだめだということではないと。私はまた活躍してほしいと思ってます」と述べた。

藤田代表が「違法な行為や、裏金作りを企図したものと、単純ミスは切り分けて、批判すべきを批判すべき」と述べ、野党でも不記載問題があったと実例を挙げてゆき、「大石さんもありましたね」とした。

大石代表は「人のミスと裏金を混ぜないでください！派閥が作った構造問題ですから！」と反発。自民党の問題に対しては「裏金の人たちは個人の責任にしないでください。記載ミスとは全く違うのに、そういう認識をしれっと言わないでください」と主張した。

高市首相は「裏金議員って言い方はやめてください。不記載があった人」と反論。「自分で対応できなかった人もいるし、派閥に返したり、それぞれ事情が違う。そんな中で説明責任を果たして、司法による対応も終わって、落選で辛い目もして、それでも歯を食いしばって選挙に出たいという人に出ちゃだめだってのは…」とヒートアップし、ここで規定時間が迫った司会側が「お時間になってしまいました」とし、別テーマに移行した。