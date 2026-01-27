この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「サグラダ・ファミリアは“違法建築”だった」140年の時を経て2026年ついに完成へ、天才ガウディが遺した傑作の真実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

アート解説系YouTubeチャンネル「らち-ART-」が、「【世界記録】140年未完の聖堂、ついに完成へ｜狂気の天才ガウディの遺志」と題した動画を公開。2026年に完成予定の世界遺産サグラダ・ファミリアと、その設計者である天才建築家アントニ・ガウディの数奇な生涯について解説した。



動画は、ガウディの衝撃的な最期から始まる。1926年、路面電車にはねられ亡くなったガウディは、みすぼらしい身なりから浮浪者と間違えられ、手当が遅れたという。この悲劇的なエピソードは、「神の建築家」と称された彼の晩年の生活を象徴している。ガウディは私財のすべてをサグラダ・ファミリア建設に投じ、最後は現場の作業小屋で寝泊まりしながら寄付を募る日々を送っていたのだ。



ガウディの独創的な建築スタイルの原点は、少年時代にあるとらち氏は語る。リウマチを患い野外で遊べなかったガウディ少年は、その時間を自然の観察に費やし、「自然界に定規で引いたような直線は存在しない」という真理にたどり着く。これが後に「直線は人間のもの、曲線は神のもの」という彼の哲学となり、サグラダ・ファミリアをはじめとする有機的なデザインの礎となった。



また、動画ではサグラダ・ファミリアが137年もの間、正式な建築許可のない「違法建築」だったという驚きの事実も明かされる。らち氏によると、着工当時はバルセロナ市外の自治体の管轄であり、その後バルセロナ市に編入された際に行政手続きが更新されないまま建設が続けられたという。この問題は2019年、サグラダ・ファミリア側が市に対して約41億円を支払うことでようやく正式に合意に至った。



ガウディの死後、スペイン内戦によって多くの資料が失われたにもかかわらず、建設は後継者たちに引き継がれた。ガウディが詳細な設計図ではなく、巨大な模型を残したことで、彼の「3次元の魂」が後世に伝わったのだとらち氏は解説する。職人たちの執念と最新技術の融合により、建設は奇跡的なスピードで進み、ついにガウディ没後100年となる2026年の完成が目前に迫っている。ひとりの天才が遺した壮大な祈りの建築は、140年以上の時を経て、今まさに歴史的な瞬間を迎えようとしている。