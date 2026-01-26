ChatGPT¤¬¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤ÎÉ´²Ê»öÅµ¥µ¥¤¥È¡ÖGrokipedia¡×¤Î¾ðÊó¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»
ChatGPT¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¾ðÊó¤ò°úÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é²óÅú¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£The Guardian¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤ÏChatGPT¤¬É´²Ê»öÅµ¥µ¥¤¥È¡ÖGrokipedia¡×¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Latest ChatGPT model uses Elon Musk¡Çs Grokipedia as source, tests reveal | Grok AI | The Guardian
Grokipedia¤Ï2025Ç¯10·î28Æü¤Ë°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢xAI¤Î±¿±Ä¤¹¤ëÉ´²Ê»öÅµ¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¸ø³«Åö»þ¤ËxAI¤òÎ¨¤¤¤ë¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¡Ö¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó1.0¤Ç¤Ï10ÇÜÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó0.1¤Î»þÅÀ¤Ç¤âWikipedia¤è¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤ÏWikipedia¤Îµ»ö¤ò´Ý¤´¤È¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢Wikipedia¤Î¤è¤¦¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬µ»öÆâÍÆ¤òÊÔ½¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤¬Wikipedia¤è¤êÍ¥½¨¤È¹ë¸ì¤¹¤ëÉ´²Ê»öÅµ¥µ¥¤¥È¡ÖGrokipedia¡×¤¬°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡¢Wikipedia¤«¤é´Ý¤´¤È¥³¥Ô¡¼¤·¤¿µ»ö¤âÂ¿¿ô - GIGAZINE
µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤ÏGrokipedia¤Ï¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó0.2¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø³«Åö½é¤Ë¡ÖWikipedia¤«¤é¤Î´Ý¤´¤È¥³¥Ô¡¼¡×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ú¡¼¥¸¤âÆÈ¼«¤ÎÊ¸¾Ï¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æµ»ö¤ÎÊÔ½¸ÂÎÀ©¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖGrokipedia¤Ï¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬HIV¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¶¾ðÊó¤ò³È»¶¤¹¤ë¤Î¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈThe Guardian¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
The Guardian¤¬GPT-5.2¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢12·ï¤Î¼ÁÌä¤Î¤¦¤Á9·ï¤Î²óÅú¤Ë¡ÖGrokipedia¤«¤é°úÍÑ¤·¤¿¾ðÊó¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥é¥ó¤ÎÌ±Ê¼ÁÈ¿¥¡Ø¥Ð¥ó¥¸¡Ù¤ÎµëÍ¿¡×¡Ö¥â¥¹¥¿¥¶¥Õ¥¡¥óºâÃÄ¤Î½êÍ¼Ô¡×¡Ö¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥ÈÈÝÄêÏÀ¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¢¡¼¥ô¥£¥ó¥°ºÛÈ½¤Ç¾Ú¸À¤·¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤ÎÅÁµ¡×¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ÇGrokipedia¤«¤é¤Î°úÍÑ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢µ»öºîÀ®»þÅÀ¤ÇChatGPT¤Ë¥Ð¥ó¥¸¤ÎµëÍ¿¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤âGrokipedia¤«¤é¤Î°úÍÑ¤Ï»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ChatGPT¤Ë½¤Àµ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
The Guardian¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ChatGPT¤ÏGrokipedia¤ò°úÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¤¥é¥ó¤ÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëMTN Irancell¤È¥¤¥é¥ó¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Î´Ø·¸¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë²óÅú¡×¤ò½ÐÎÏ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î²óÅú¤ÏWikipedia¤Ê¤É¤Ç¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤è¤ê¤âÎ¾¼Ô¤Î´Ø·¸¤ò¶¯¤¯·ë¤ÓÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£The Guardian¤Ï¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡ÖChatGPT¤¬Grokipedia¤Î¾ðÊó¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤è¤Ã¤Æ¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¾å¤Ç¤Î¸í¾ðÊó³È»¶¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢The Guardian¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿xAI¤Ï¡ÖLegacy media lies(¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¦¥½¤Ä¤¤À)¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£