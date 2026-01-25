¡Ö¤½¤í¤½¤í½Ð¤Æ¤¤Æ¡×¥È¥¤¥ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¤ò¸Æ¤ÖÉã¿Æ¢ª¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃÎ¤ì¤Ð¥Ä¥Ã¥³¥ßÉÔ²ÄÈò¡©¥È¥¤¥ìäÆ¾ë»ö·ï¤Î¿¿¼Â¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¥È¥¤¥ì¤ÎÁ°¤ÇÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹Éã¿Æ¡£¥É¥¢¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤é¤Ï¡¢µ¤ÇÛ¤Ï¤¹¤ë¤¬ÊÖ»ö¤Ï¤Ê¤¤¡£¥â¥Î¥â¡¼¥¹(@mono_moosu)¤µ¤ó¤Î4¥³¥ÞÌ¡²è¡Ö¥È¥¤¥ì¡×¤Ï¡¢¾õ¶·ÀâÌÀ¤À¤±¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ßÂÔ¤Á¤Î¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¤½¤í¤½¤í½Ð¤Æ¤³¤¤¡×¡½¡½È¾Ç¯·Ð²á¡¢¤Þ¤À½Ð¤Ê¤¤
Éã¤Ï¥É¥¢¤ò¥Î¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¤·¤«¤âÎ§µ·¤Ë»°²ó¡£¡Ö¤½¤í¤½¤í½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¡©¡×Í¥¤·¤¤¡£À¼¤â½À¤é¤«¤¤¡£¤À¤¬¡¢Â©»Ò¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡£ÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ½Ð¤Ê¤¤¡£
¢£ÅÜ¤ê¤Î¸¶°ø¤Ï¡È¡»¡»¡É¤À¤Ã¤¿¡½¡½¤½¤ê¤ãÅÜ¤ë
¤Ê¤¼Â©»Ò¤Ï¥È¥¤¥ì¤«¤é½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤¬È½ÌÀ¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¶õµ¤¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£Èà¤ÏÉã¿Æ¤¬¤Ä¤±¤¿¡ÖÌ¾Á°¡×¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âµö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤Ê¤¤¡×ÅÜ¤ê¤ÎÌ·Àè¤ÏÌÀ³Î¡£¥È¥¤¥ìäÆ¾ë¤Ï¡¢¹³µÄ¤Î°Õ»×É½¼¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥â¥Î¥â¡¼¥¹¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÜºî¤Ï¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ï¼¼Ì¾¥×¥ì¡¼¥È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·»Ò¤É¤â¤ÎÌ¾Á°¤¬¡È¥È¥¤¥ì¡É¤À¤Ã¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ÀßÄê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö±ø¤¤Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÇÉÂËâ¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢£¡ÖÉã¡¢´°Á´¥¢¥¦¥È¡×È¿¶Á¤Ï1.8Ëü¤¤¤¤¤Í
ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤äµö¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¡ÖÉã¡¢´°Á´¥¢¥¦¥È¡×¡ÖÌ¾Á°¤Ï°ìÀ¸¥â¥Î¤À¤«¤é¤Ê¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢Áí¥Ä¥Ã¥³¥ß¾õÂÖ¤Ë¡£·ë²Ì¡¢1.8Ëü¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÂçÈ¿¶Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥â¥Î¥â¡¼¥¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡È°ì½Ö¤Ç¶õµ¤¤¬Î¢ÊÖ¤ë¡É»Í¥³¥ÞÌ¡²è¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëºî²È¤À¡£¸½ºß¤Ï¡Ö¥¿¥¦¥ó¥ï¡¼¥¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Ç¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯4¥³¥Þ¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¡£»Å»ö¤¢¤ë¤¢¤ë¤â¥¥ìÌ£È´·²¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥â¥Î¥â¡¼¥¹(@mono_moosu)
