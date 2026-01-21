水戸市のアパートでネイリストの小松本遥さん（31）が殺害された事件。茨城県警は1月21日、小松本さんの元交際相手で県内在住の会社員・大内拓実容疑者（28）を逮捕したと発表した。

県警は事件後、90名体制の大規模な捜査本部を設置。小松本さんのスマートフォンを解析するなど、彼女の交友関係を中心に捜査を行なってきた。逮捕まで3週間あまり。男は調べに、「事実無根で何も知りません」と真っ向から容疑を否認しているというが、少し前からすでに"捜査の手"は伸びていたようで──。

大手紙社会部記者が話す。

「茨城県警は大内容疑者の身辺捜査などを重ね、殺人の容疑で逮捕した。犯行に使われたとみられる凶器はまだ見つかっていないということです。

また小松本さんは事件の4日前、匿名で"元彼からのストーカー被害"について県警に相談先を尋ねていた。捜査関係者によれば、2人はおととし交際関係を解消していましたが、容疑者が昨秋から小松本さんの自宅を周囲に聞きまわるなど、ストーカー行為をしていたとみられます」

すでに判明しているとおり、小松本さんは2015年と2017年に合わせて3回、警察に"人間関係のトラブル"を相談している。相手は大内容疑者ではなく、知人らの間ではこの人物が「事件に関与しているのでは」とも囁かれた。かつて小松本さんの知人は取材にこう語っている。

「彼女は20歳ぐらいの時に、年上の男性と結婚していて、今の旦那さんとはお互いに再婚。前の旦那さんとは『なかなか別れられなくて困っている』ということで、仕方なく弁護士や警察にも相談した上で離婚したという話でした。とはいえ、だいぶ時間が経っていますから犯人だとは考えづらいですね……。

再婚は去年（2025年）の秋ごろだったと思います。子どもができたことは知りませんでしたが、あまりにも突然の出来事で本当にショックです」

犯人は小松本さんに執着し、お腹の子もろとも殺害。今回逮捕された大内容疑者はどんな人物なのだろうか。NEWSポストセブンが21日、男の生家がある茨城県城里町を訪れると、逮捕を示唆するこんな"目撃情報"があった。近隣に住む60代の女性が明かす。

「1月11日に警察がぞろぞろと…」

「ちょうど成人式があった11日のことです。大内さんのお宅の下の道路に警察の車両が5台以上ずらっと並んでいてね。朝から晩まで、家宅捜索のようなことをしていたみたいです。なんだろうと不思議に思っていたんですが、まさか拓実くんが逮捕されるなんて……」

大内容疑者は1997年生まれ。JR水戸駅から北に車で40分ほどの距離にある村落で育った。

「2人兄弟で、お兄さんがいます。小学校のときは、年下だったうちの子を学校に連れていってくれたり、お世話をしてくれたりしていて、すごくいい子だったんです。高校に入るとやんちゃな子と付き合うようになったのか、たまにご自宅にうるさいバイクが集まるようになりました。なのでグレちゃったのかなという印象もあります。

高校を卒業してからは地元を離れたと聞いています。それが県内なのか、東京なのかはわかりません。2〜3年前に仕事を辞めて実家に戻られたみたいで、運輸関係の仕事をしながら、お父さんの畑とかを手伝っていましたね。回覧板を回しに行くとたまに拓実くんが挨拶してくれました。そこまでワルな子じゃないですよ」（同前）

さらにこう続ける。

「でもお父さんによると、1年ほど前にその運輸業の仕事も辞めてしまったそうです。なんの仕事かはわかりませんが、夜に出ていって、朝に帰ってくるような生活をするようになった。いわゆる"夜の仕事"をしていたのかなとは思っていましたが……どうしてこんなことになってしまったのか」

小さな村落から事件の被疑者がでたことに、この女性以外の地域住民も驚きを隠せない様子だった。容疑者の隣家に住む70代の男性も、こう肩を落とした。

「11日だっけな、警察がきていたのを見て『何があったのかな』という噂にはなっていたけど、まさか拓実くんがね……。拓実くんだけじゃなくて、あの子の年代の子らはみんな地元から出ていってしまっていないよ。女の子の出入りとかも特になかったな。

学生のときは、真面目に学校に通っていい子だったのにな。ほとんど関わりないけど、まさかこんな事態になるなんてびっくりしたよ」

記者は容疑者の実家にいた父親とみられる男性にも声をかけたが、「今は何も言えませんのでお引き取りください」と言うのみだった。

事件の真相究明は始まったばかりだ──。

