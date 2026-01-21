ブロガーのNOBOさんの漫画がインスタグラムで9400以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

動物病院帰りのタクシーで、「以前はペット屋をやっていた」という運転手から話を聞いた夫妻。「猫のご飯は高い物をあげた方がいい」と言われ、その理由を聞くと…という内容で、読者からは「うちでも参考にします！」「人間も猫も同じですね」などの声が上がっています。

動物病院帰り、タクシーで聞いた意外なアドバイス

NOBOさんは、インスタグラムやブログ「じゃじゃ嫁日記」などで作品を発表しています。NOBOさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

NOBOさん「当時キャットフードの選定に迷っていたところに、たまたま乗り合わせたタクシーの運転手さんにアドバイスをもらうという偶然が面白かったので漫画にしました」

Q.タクシーの運転手さんから、今回の話を聞いたとき、どのように感じましたか。

NOBOさん「今までは平均的な価格帯のキャットフードの中で、好んで食べる物をあげていたので、内容物はあまり気にしていませんでした。正直高いキャットフードの何がいいかよく分からなかったのですが、『年をとったときの病院代に響く』という言葉がとても刺さり、キャットフードを選ぶときに内容物をよく調べるようになったので、いいきっかけになりました」

Q.高いキャットフードは、安い物と比較したときにどのような点が異なるのでしょうか。

NOBOさん「高いキャットフードは動物性たんぱく質が多いという印象を受けます。合成着色料の不使用や、人が食べる品質に近い食材を使用するようにしているようですね」

Q.キャットフードは新しい物に変えましたか。また、どのようなことを意識するようになりましたか。

NOBOさん「とても高級なフードにしたというわけでもないですが、内容物を入念にチェックするようにはなりました。毎日のことですし、愛猫たちには長生きしてもらいたいので、質のよい物を選ぶように心掛けています」

Q.その後、愛猫たちに何か変化はありましたか。

NOBOさん「いままでと同じ量を与えているのですが、体重をやや抑えられています。多少の肥満気味を気にしていたので、よかったです。まだ若いので病気はありませんし、健康に過ごしています」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

NOBOさん「皆さん、それぞれ異なる環境で、さまざまな個性の猫を飼っていらっしゃいますが、『キャットフードに対する意識の高い方々が多い』という印象を受けました。『健康で長生きしてほしい』という気持ちは、皆さんも変わらないのだなと感じました」