大掃除の季節、窓拭きや床掃除に追われて「換気システム」や「家具の裏」を後回しにしていませんか？ 実は、近年の高性能な住宅ほど、正しいメンテナンスを怠るとカビが発生しやすいという落とし穴があります。

今回は、建築士でありホームインスペクターのさくら事務所執行役員CROの田村啓さんが、建物の健康と家族の健康を守るための「カビ対策」について徹底解説します。



■ なぜ最新の「高性能住宅」でカビが増えているのか？

最近、新築・中古を問わずカビに関する相談が急増しています。その背景には、住宅性能の向上が大きく関わっています。

・高気密・高断熱のジレンマ：断熱性能が上がった一方で、湿度のコントロールが追いついていないケースが目立ちます。

・「アルミサッシ」の影響：築20～30年の中古住宅でも、アルミサッシが普及したことで気密性は格段に上がっています。

・伝えきれない「住まい方」：高性能ゆえに注意すべき「湿度の逃がし方」が、住み手に正しく伝わっていないことがカビ発生の原因になっています。



■ 放置はNG！ カビが引き起こす3つの重大リスク

カビを「単なる汚れ」と思って放置すると、取り返しのつかない事態を招くかもしれません。

1.健康リスク：アレルギー、喘息、肌荒れなどの原因になります。特にお子さんや高齢者、ペットがいる家庭は要注意です。

2.建物の腐食リスク：カビが生えやすい環境は、木材を腐らせる「腐朽菌（ふきゅうきん）」にとっても最高の環境。放置すれば家の構造そのものが弱くなります。

3.資産価値の下落：売却を考えた際、カビだらけの家は買い手から敬遠され、修繕費用もかさむため、資産価値に大きく響きます。



■ 大掃除で徹底すべき「カビの栄養と湿度」対策

カビの発生条件は「空気・栄養・温度・湿度」の4つ。このうち、私たちがコントロールできるのは「栄養（ホコリ）」と「湿度」です。

■ 1. 「入り口」と「出口」のフィルター掃除

24時間換気システムは、家全体の湿度をコントロールする心臓部です。

・24時間換気のフィルター：外からのホコリで目詰まりすると、空気が入らなくなり換気が停滞します。中性洗剤で洗い、汚れがひどければ交換しましょう。

・換気扇は止めない：冷気が入るからと止めるのは厳禁。空気が淀み、一気にカビのリスクが高まります。

・水回り・エアコンのフィルター：浴室、トイレ、キッチンの換気扇、そしてエアコンのフィルターも栄養源の宝庫。大掃除のタイミングで一掃しましょう。

■ 2. 収納と家具の「空気の入れ替え」

空気が動かない場所には湿気が溜まります。

・クローゼット・押し入れ：物を詰め込みすぎず、一度中身を出してサーキュレーターで空気を送り込みましょう。

・家具の裏の「5cm」：ソファや棚を壁にぴったり付けず、5cmほど離すだけで空気の通り道ができ、結露とカビを劇的に抑えられます。

■ 3. 窓サッシとレールの清掃

窓際は結露が発生しやすく、ホコリも溜まりやすいカビの最前線です。レールの汚れ（栄養源）を取り除き、結露をこまめに拭き取る習慣をつけましょう。



■ 最後に絶対見てほしい「床下収納」の奥

キッチンや洗面所にある床下収納。箱を外して、その下の「床下空間」をチェックしたことはありますか？

・匂いの確認：ツンとするカビ特有の匂いがしたら、床下で深刻な事態が起きているサイン。

・水漏れのチェック：配管からの漏水で湿度が高まっている可能性もあります。大掃除のついでに、床下の「健康状態」を匂いで確認してみてください。



【まとめ】後悔しない家選び（家守り）を実現しましょう！

カビ対策は、単なる掃除ではなく「家のメンテナンス」そのものです。特に高気密・高断熱の住宅にお住まいの方は、換気システムの機能をフルに活かすことが、建物を長持ちさせる秘訣です。

もし、掃除をしてもカビの匂いが消えない、あるいは床下の状況が心配だという場合は、株式会社さくら事務所のような専門家によるホームインスペクションを検討してみてください。普段見えない場所の健康診断を行うことで、将来の大きな修繕リスクを防ぐことができます。

プロの視点を取り入れて、後悔しない家選び、そして家守りを実現しましょう！