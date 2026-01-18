あなたの努力は無駄じゃない

「実らない努力」は存在しない理由

今日は、「実らない努力はない」というテーマでお話ししたいと思います。

本を出す時は毎回、「きちんと人に届くだろうか」「売れてくれるだろうか」と不安になります。力が入っていればいるほど、その不安は大きくなります。

そんな時、ある編集者が「努力が実らないということはない」とおっしゃったのです。一生懸命頑張れば頑張るほど、結果が出るか不安になるものですが、私も「努力は絶対に実る」と思っています。

なぜなら、何かに向かって純粋に「いいものを作ろう」「成果を出そう」と頑張ったこと自体が、まず自分の「自負」につながるからです。「ここまでやれたんだ」という事実は、ピュアな気持ちとともに、必ず自分にお返しをしてくれます。

ただし、「自分がその時ベストだと思っていた形で返ってくるとは限らない」という点だけは、理解しておく必要があります。どんな形であれ、自分が出した努力以上のものが、必ず返ってくるようになっているのです。

甲子園の敗者が得ている「優勝以上の財産」

わかりやすい例として、高校野球の甲子園を挙げてみましょう。高校生球児たちはみんな優勝を目指していますが、ほとんどのチームは優勝できません。では、彼らの努力は報われなかったのでしょうか？

私は、ちゃんと実っていると思うのです。試合に敗れても彼らが泣きながら肩を叩き合い、甲子園の土を持って帰る姿を見ればわかりますよね。そこには、私たちには計り知れない、彼らだけのドラマがあります。

●色褪せない記憶

●一生モノの仲間との絆

●極限まで努力したという経験

これらの経験は、人生の様々な局面で必ず彼らを助けてくれます。また、「やれるだけのことをやった」という人のオーラや覚悟、価値観は、その人の雰囲気を変え、周囲にプラスの影響を与えます。そう考えると、優勝という結果以上に、恐ろしいほどの大きなリターンをすでに得ていると言えるのです。

想定外の結果こそが、一番の「ご縁」かもしれない

もちろん、その時点で一番願っているのは「優勝」や「合格」といった特定の結果でしょう。しかし、それが叶わなかったとしても、「実は一番願っていた形よりも、大きなものが返ってくるかもしれない」という視点を持つことが大切です。

物事は結局「ご縁」です。例えば、優勝しなかったからこそ、逆に個人の活躍が光って選ばれる機会ができたり、そのひたむきな姿が誰かを感動させたりすることもあるでしょう。受験で志望校に受からなくても、進学した先で出会う人々や経験が、結果的に「こっちで良かった」と思える人生につながることも多々あります。

つまり、「その時に自分が成功だと定義していた形」だけが、本当の報われ方とは限らないのです。広い目で見れば、あなたが注いだ努力は、あなたにとって一番いい形で必ず返ってきます。

不安は本気の証

今、何かに夢中で努力しているあなた。「うまくいくかわからない」と不安で、焦っているかもしれません。でも、その不安は「本気で頑張っているからこそ」生まれるものです。

これだけは断言できます。「努力は絶対にあなたを裏切りません」。やった努力は、決して損にはなりません。どうかそのことを信じて、進んでいってください。

※本稿は『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）の著者による特別原稿です。