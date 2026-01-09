【スシロー 恵方巻 2026】予約受付開始/ 10種の具材入り「海鮮上太巻」、創作太巻など全4種

回転寿司チェーン「スシロー」は、1月9日(金)から、2026年の節分に向けた恵方巻の予約受付を開始した。

“すし屋の恵方巻”として全4種をラインアップ。10種類の具材が入った「海鮮上太巻」のほか、定番の「上太巻」、創作の「キンパ太巻」、「節分細巻セット」を用意した。今年も店内で1本ずつ巻いて提供するという。

予約は全国の「スシロー」で店頭受付するほか、電話やネット注文でも受け付ける。商品は持ち帰りのみで販売。予定数に達し次第、受付終了となる。なお、「スシロー To Go」、「京樽･スシロー」やデリバリーサービスでの取り扱いはない。

商品の受け渡しは、節分の2月3日(火)。仕入状況により、具材の変更や販売中断･中止となる場合があるとしている。

ラインアップは以下の通り。価格はいずれも税込で表記。

〈商品概要〉

◆「海鮮上太巻」

まぐろ赤身や、えび、いくらなど人気のネタ、一度も冷凍していない生サーモンなど10種類の具材が入った“贅沢”な太巻。鮮魚を使用しているため、1日の販売数に限りがあるとしている(商品情報は、2026年1月9日(金)時点の内容)。

【販売価格】980円

【長さ】ハーフサイズ 約9.5cm

【内容】まぐろ赤身･えび･いくら･生サーモン･上穴子･ねぎまぐろ･玉子･中具(しいたけ･かんぴょうの甘煮)･きゅうり･桜でんぶ

「海鮮上太巻」

◆「上太巻」

穴子やえびなどが入った定番の太巻。

【販売価格】720円

【長さ】1本 約19cm

【内容】穴子･えび･玉子･高野豆腐･かんぴょう･きゅうり･桜でんぶ

「上太巻」

◆「キンパ太巻」

サーモンやえびの海鮮ネタを使った創作の太巻。ごま油やマヨネーズを使用。

【販売価格】720円

【長さ】1本 約19cm

【内容】サーモン･えび･玉子･たくあん･きゅうり･ごま･ごま油･マヨ

「キンパ太巻」

◆「節分細巻セット」

子どもも食べやすい細巻きの3本セット。

【販売価格】500円

【長さ】3本 約19cm

【内容】〈1〉ねぎまぐろ 〈2〉ツナ&コーン 〈3〉えび&きゅうり

「節分細巻セット」

〈販売概要〉

【予約開始日】2026年1月9日(金)

【予約方法】店頭 /ネット注文 /電話

【販売日】2026年2月3日(火)

【販売店舗】全国の「スシロー」店舗

※持ち帰りのみで販売。

※予定数に達し次第、受付終了となる。

※持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽･スシロー」、デリバリーサービスでは取扱いがない。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、持ち帰りを実施していない。

■スシロー公式「キャンペーンページ」