「にゃんこ大戦争」、サ終間近の「ケリ姫スイーツ」とコラボ開催限定ガチャ、復刻限定ステージなどが登場
【「ケリ姫スイーツ」×「にゃんこ大戦争」期間限定コラボイベント】 開催期間：1月9日11時～1月26日10時59分
(C)PONOS Corp. all rights reserved.
ポノスは、Android/iOS用タワーディフェンス「にゃんこ大戦争」において、ガンホー・オンライン・エンターテイメントのスマホ向けゲームアプリ「ケリ姫スイーツ」とのコラボレーションイベントを1月9日11時より開始した。
本コラボイベントでは、コラボ限定キャラクターが出現する「ケリ姫スイーツ」ガチャが開催。そのほか、「ケリ姫スイーツ」のキャラクターが登場するコラボ限定ステージや、「ランキングの間」にコラボイベントが復刻登場する。
また、コラボ期間中にログインすることで、1日1個ずつスタンプが貰え、5日間ログインでコラボ限定EXキャラクター「ケリ姫」を入手できる。
なお、「ケリ姫スイーツ」は1月30日をもってサービスを終了することが決定しており、13年の歴史に幕を下ろすこととなる。ぜひこの機会に両アプリを楽しんでみてはいかがだろうか。
コラボ限定ガチャが登場
コラボ限定ステージが復刻登場
「ランキングの間」にコラボイベント復刻登場
コラボ期間限定のログインスタンプキャンペーンを実施
(C)PONOS Corp. all rights reserved.
(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.