ポノスは、Android/iOS用タワーディフェンス「にゃんこ大戦争」において、ガンホー・オンライン・エンターテイメントのスマホ向けゲームアプリ「ケリ姫スイーツ」とのコラボレーションイベントを1月9日11時より開始した。

本コラボイベントでは、コラボ限定キャラクターが出現する「ケリ姫スイーツ」ガチャが開催。そのほか、「ケリ姫スイーツ」のキャラクターが登場するコラボ限定ステージや、「ランキングの間」にコラボイベントが復刻登場する。

また、コラボ期間中にログインすることで、1日1個ずつスタンプが貰え、5日間ログインでコラボ限定EXキャラクター「ケリ姫」を入手できる。

なお、「ケリ姫スイーツ」は1月30日をもってサービスを終了することが決定しており、13年の歴史に幕を下ろすこととなる。ぜひこの機会に両アプリを楽しんでみてはいかがだろうか。

コラボ限定ガチャが登場

コラボ限定ステージが復刻登場

「ランキングの間」にコラボイベント復刻登場

コラボ期間限定のログインスタンプキャンペーンを実施

