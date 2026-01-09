アメリカ議会上院で、与党・共和党の5人の議員がトランプ政権によるベネズエラでのさらなる軍事行動を制限する決議案の採決に賛成しました。トランプ大統領は強く反発しています。

アメリカの議会上院は8日、トランプ大統領によるベネズエラでのさらなる軍事行動を制限する決議案の採決動議について、賛成52、反対47の賛成多数で可決しました。

決議案は、3日のベネズエラへの攻撃が議会の承認なしに行われたことは法律違反だとして、トランプ氏のさらなる軍事行動を制限するもので、野党・民主党に加えて、与党・共和党の議員5人が造反し、賛成しました。

トランプ氏は下院を含めて可決されても拒否権を発動する意向を示していて、決議案は成立しない見通しですが、与党・共和党の議員が表立ってトランプ政権への異論を示したかたちです。

トランプ氏はSNSへの投稿で、賛成にまわった共和党議員5人の名前を挙げ、「二度と公職に就くべきではない」と強く非難しています。